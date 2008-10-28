Завтра в 14.00 пресс-конференция Тимошенко

Завтра, 29 октября, Кабинет Министров Украины проведет свое очередное заседание.

В 14.00 по результатам заседания в пресс-центре Кабмина состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Вход в Дом правительства будет осуществляться с ул. Грушевского, 12/2 через 1-й и 3-й подъезды.

Аккредитация продолжается до 11.00 29 октября по телефонам 256-75-81, 256-65-71, 8-067-468-46-62.