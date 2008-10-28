Черновецкий сожалеет, что навредил Сандею Аделадже

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сожалеет, что в данное время не может часто посещать церковь Сандея АДЕЛАДЖИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киевской городской госадминистрации.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, С.АДЕЛАДЖА – выдающийся проповедник, которого признают Президенты многих стран мира.

«Я очень сожалею, что навредил во время избирательной кампании ему как человеку, и как пастырю, и как лидеру церкви», - сказал мэр Киева, подчеркнув, что гордится тем, что имеет такого друга.

«Но, к сожалению, не могу сегодня ходить часто в его церковь, поскольку все же предрассудки имеют значение – и черная кожа, и протестантская религия. Хотя она обычная, христианская», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.