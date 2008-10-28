Черновецкий говорит, что кресло Президента его пока не привлекает

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который собирается возглавить блок своего имени на досрочных выборах в Верховную Раду, заявляет, что не ведет никаких переговоров ни с партией «Единый Центр», ни с Президентом Виктором ЮЩЕНКО в связи с предстоящими выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в мэрии.

Так, отвечая на вопрос, правда ли, что между его блоком и «Единым Центром» проводятся переговоры о совместном участии в выборах, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил одним словом: «Нет».

В то же время, по словам мэра, он готов блокироваться со всеми политическими силами, которые проповедуют христианские принципы, и главным критерием для него при выборе политических партнеров является непосредственно личность человека-политика, возглавляющего политическую силу, и его политическая платформа.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также выразил мнение, что барьер в три процента для прохождения в Верховную Раду «весьма велик». Он объяснил, что из-за этого многие политические силы, которые готовы защищать интересы Украины, остаются неизвестными для украинцев и не могут влиять на ситуацию в стране.

Мэр также сообщил, что, скорее всего, его заместитель Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ будет включена в список кандидатов в депутаты его блока на выборы в Верховную Раду. «Да, она пойдет в Верховную Раду со мной, если не родит одного-двух-трех детей. Я к ней расположен. Она профессиональный, глубоко порядочный человек», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также сказал, что его пока не привлекает должность Президента Украины.

Так, на вопрос, сколько ему нужно набрать на выборах в Верховную Раду для того, чтобы «метить» в Президенты Украины, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Президентская власть сегодня не так эффективна, не так чувствительна для людей, как премьерская».