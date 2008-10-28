В БЮТ говорят, что они шокированы - вдвойне и втройне

Фракция БЮТ не соглашается на пакетное голосование за антикризисные законопроекты и те, которые касаются проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

«Пакет – и бюджет, и выборы, и судоустройство, это даже не солянка, это гремучая смесь», - сказал он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, если бы сегодня были проголосованы антикризисные законы, то это дало бы преимущество Украине в переговорах с Международным валютным фондом.

«Мы всем сказали – проголосуйте, а затем будете проводить следующие этапы, и мы покинем зал и разблокируем работу ВР. Делайте вакханалию, какую хотите», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Характеризуя ситуацию в парламенте, лидер фракции отметил, что БЮТ - шокирован, притом и "вдвойне" и "втройне".

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты фракции БЮТ опять блокировали трибуну и президиум Верховной Рады, настаивая на первоочередном рассмотрении пакета законопроектов для преодоления кризиса.