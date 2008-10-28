Янукович обогнал Тимошенко, а Симоненко – Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ с незначительным отрывом опередил бы премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова опроса, обнародованные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 22,8% респондентов, а Ю.ТИМОШЕНКО готовы поддержать 20,5%.

При этом за лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО готовы проголосовать 5,1% опрошенных. Нынешнего Президента Виктора ЮЩЕНКО поддерживают 4,9%. По 4,6% готовы проголосовать за лидера блока своего имени Владимира ЛИТВИНА и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

8,7% опрошенных выступают против всех, 10% опрошенных не собираются принимать участие в выборах.

В то же время 31,2% украинцев считают, что в Украине есть политик, который мог бы стать очень хорошим руководителем государства, и на следующих выборах они будут голосовать только за него и ни за кого другого.

35,4% считают, что в Украине есть политики, которые могут быть неплохими руководителями государства, но если появится кто-то лучше, эти респонденты готовы его поддержать.

24,1% опрошенных убеждены, что среди украинских политиков нет таких, кто мог бы быть хорошим руководителем государства.

Опрос проводился с 7 по 19 октября. Были опрошены 10865 респондентов во всех областях Украины. Погрешность выборки не превышает 1%.