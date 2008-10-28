Бартер возвращается - Тимошенко будет работать по Фрейду?

Эксперты считают нецелесообразным переход на бартерные расчеты между украинскими компаниями во время экономического кризиса.

Таковы переданные агентству УНИАН данные экспертного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления имени Горшенина в рамках программы исследований «Пульс кризиса».

В частности, по мнению первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, переход на бартер является нецелесообразным и неэффективным, "потому что бартер – это отход от рыночной системы, от банковской системы, от механизмов, которые являются составляющими рыночного хозяйства. Бартерные операции стоят вне участия в рыночном процессе и, таким образом, мы переходим к феодальной системе ведения хозяйства. Нельзя допустить, чтобы в одном сегменте экономики работал бартер, в другом – категории рыночного хозяйства. Это не выход". Как считает Л.КРАВЧУК, выходом является "использовать финансовую помощь, в том числе МВФ, чтобы спасти банковскую систему, обеспечить социальные гарантии, и таким образом, стабилизировать и позволить развиваться всей финансово-экономической системе на рыночных основах».

Народный депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ считает, что «вероятность перехода на бартер существует, и она достаточно высока, учитывая то, что у нас сегодня абсолютно непрофессиональное правительство. Тот способ, которым сейчас пытаются решить финансовый кризис, только углубит его. Поскольку наши чиновники стали миллиардерами именно на бартерных операциях, и первая, кто в этом проявил способности, была Юлия ТИМОШЕНКО, то я думаю, что они будут работать по Фрейду – будут делать то, что они умеют лучше всего – переходить на бартер, и красть не двадцать процентов, а девяносто».

В то же время народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА убеждена, что «бартер отбросит Украину на десятилетие назад, исчезнет понятие рыночной цены, которая теряется при бартере, будут утрачены поступления в бюджет от налогов". Она выразила надежду, что "этого не произойдет. Но если уж будет полный кризис и развал всей экономики, и, главное, банковской системы, то каждый будет выживать, как может, и тогда нельзя дать гарантию, что такого не произойдет".

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий ЮРЧИШИН не думает, что произойдет переход к бартеру. "В свое время бартерный механизм работал как следствие недостатка средств и как способ укрывательства доходов, сейчас же и финансовая система работает совсем по-другому, и все механизмы, которые раньше позволяли избегать налогообложения и скрывать прибыли, отошли в прошлое. Поэтому я не думаю, что сейчас бартер получит такое широкое распространение, как в 90-е годы», - отметил эксперт.