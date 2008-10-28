Ющенко хочет дать миллиард на покупку Проминвестбанка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду законопроект "О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Документ зарегистрирован в парламенте 28 октября 2008 года.

В частности, Президент предлагает в случае несвоевременного принятия бюджета разрешить на текущий бюджетный период осуществлять расходы, связанные с капитализацией банков, и расходы, которые осуществляются из Стабилизационного фонда.

Стабилизационный фонд глава государства предлагает создать в рамках госбюджета-2008 за счет поступлений от приватизации государственного имущества.

Также предлагается ограничить в 2008 году объем государственных гарантий по кредитам международных финансовых организаций, которые предоставляются Кабинетом министров Украины, до 40 млрд. грн.

В документе предусмотрено увеличение уставного капитала государственного "Укрэксимбанка" в сумме 1 млрд. грн. с целью приобретения им акций ЗАО "Проминвестбанк".

Кроме того, Президент предлагает внести изменения в действующее законодательство и предоставить Национальному банку Украины право принимать решение об ограничении использования резидентами валютной выручки (части валютной выручки) путем введения ее обязательной продажи на межбанковском валютном рынке Украины.

Глава государства инициирует перечисление Нацбанком 25% от суммы превышения его доходов над расходами на пополнение фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также предусмотреть право НБУ предоставлять кредиты Фонда.

Как сообщал УНИАН, в ВР зарегистрировано уже около десяти соответствующих антикризисных законопроектов, в том числе от Кабинета министров.