Генпрокуратура назначила посмертную психиатрическую экспертизу Кравченко

Генеральная прокуратура Украины, которая возобновила расследование обстоятельств гибели экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, назначила ряд дополнительных экспертиз, в том числе посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он напомнил, что 10 февраля 2006 года Печерский районный суд Киева отменил постановление о закрытии уголовного дела о гибели Ю.Кравченко, а 11 мая 2006 года Апелляционный суд столицы отказал Генпрокуратуре в обжаловании этого постановления.

Поэтому, отметил А.МЕДВЕДЬКО, Генпрокуратура снова приняла ее в свое производство, и на данное время проведены и проводятся дополнительно судебно-медицинские экспертизы тела Ю.Кравченко. «Я хочу сказать, - заметил А.МЕДВЕДЬКО, - нового ничего она не дала». Кроме того, он сообщил, что также были взяты на дополнительную экспертизу пробы крови Ю.Кравченко, и выявлено химическое вещество «фенобарбитал», являющееся составляющей лекарств, которые принимают при нарушениях сердечно-сосудистой системы.

В то же время проведены экспертизы относительно наличия крови на теле Ю.Кравченко и на месте его гибели. По заключению экспертов, сказал генпрокурор, эти капли крови появились там сразу после гибели экс-министра в результате выстрелов из пистолета.

Кроме проведения экспертиз, по словам А.МЕДВЕДЬКО, были допрошены сотрудники следственных органов, которые находились на месте события, свидетели, врачи.

Кроме того, 11 августа Генпрокуратура допросила в качестве свидетеля министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, который в интервью газете «Зеркало недели» около полугода назад сказал, что ему якобы что-то известно о гибели Ю.Кравченко. Однако, заметил генпрокурор, Ю.ЛУЦЕНКО на допросе сказал, что никакой новой информации относительно обстоятельств смерти Ю.Кравченко он не имеет.

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден мертвым утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.