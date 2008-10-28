В ЦИК предупредили: ускоренные выборы - бюллетени без защиты

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ заявляет, что из-за сжатых сроков проведения досрочных парламентских выборов может быть снижена степень защиты избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Мы можем быстро напечатать бюллетени, но за счет потери качества», - сказал председатель ЦИК.

При этом В.ШАПОВАЛ отметил: «Если нас толкнут на путь, что бюллетени будут печататься на обычной бумаге, а такая возможность есть, это будет не наш выбор».

Председатель ЦИК напомнил, что избирательные бюллетени, которые использовались на последних двух выборах в Украине, по своим качествам и защите приближаются к ценным бумагам.

Он также отметил, что бумага для избирательных бюллетеней изготовляется за пределами Украины.

В.ШАПОВАЛ считает, что Центризбирком должен избежать принятия такого решения, поскольку это очень серьезная проблема, учитывая степень взаимного недоверия между основными потенциальными участниками избирательного процесса.

На уточняющий вопрос журналистов, от кого именно поступали предложения печатать избирательные бюллетени на обычной бумаге, В.ШАПОВАЛ сказал, что слышал такие предложения на уровне неформальных разговоров. «Мы обсуждали, что будем делать, если нас поставят перед необходимостью принимать решение по сокращенным срокам, где мы можем сэкономить время и возможности, и кое-кто говорил из коллег, что, возможно, придется печатать бюллетени на так называемой «упрощенной» бумаге», - сказал председатель ЦИК.

При этом В.ШАПОВАЛ заявил, что он как глава и член ЦИК за такое решение голосовать не будет.

Он отметил, что Центризбирком должен проводить досрочные парламентские выборы при условиях не худших, чем на предыдущих выборах, и поэтому снижать степень защищенности бюллетеня ЦИК не имеет морального права.

«Потому что это, простите за современный лексикон, - подставляться на ровном месте», - добавил В.ШАПОВАЛ.