Ющенко просят отвлечься от монеты со своим ликом и построить НУ-НС

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО удивлен позицией фракции НУ-НС, не желающей первоочередно рассмотреть президентский законопроект о преодолении финансового кризиса и не поддерживающей этот документ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Н.ТОМЕНКО отметил, что по этому вопросу состоялся Согласительный совет, во время которого фракция БЮТ выразила готовность голосовать за президентский законопроект. При этом фракция Блока Литвина заявила о готовности рассматривать этот законопроект, но с определенными предостережениями. КПУ имеет свое видение выхода из кризиса, а фракции Партии регионов и НУ-НС заявили, что первоочередно нужно рассматривать законопроекты о финансировании выборов в парламент.

«Для меня как для заместителя председателя ВР является большой неожиданностью, что президентская партия «Наша Украина» выступила против президентского законопроекта. У меня есть два объяснения этой истории: или "Наша Украина" не проинформирована, что Президент вместе со своими специалистами и Секретариатом Президента целую ночь согласовывали законопроект, или, возможно, утром Президент дал указание не голосовать за собственный законопроект», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО заверил, что правительство готово отозвать свой законопроект о минимизации влияния кризиса на экономику Украины и не будет настаивать на его голосовании. Он объяснил, что такая позиция связана с тем, что в президентском законопроекте учтены позиции как правительства, так и народных депутатов.

Заместитель председателя ВР выразил надежду, что сегодня во время вечернего пленарного заседания, которое начнется в 16.00, президентский законопроект будет принят.

«Для нас сейчас важно попросить Президента отвлечься от презентации монеты со своим изображением (в Турции - УНИАН) и проинформировать свою президентскую фракцию, нужно ли в Украине поддерживать законопроекты, внесенные Президентом, или нет», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он также сообщил, что БЮТ настаивает на персональном голосовании народных депутатов за законопроекты, касающиеся проведения досрочных выборов. «Если мы будем понимать, что, например, Ринат Леонидович АХМЕТОВ отсутствует, то его карточка не должна голосовать», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Еще одним вариантом голосования Н.ТОМЕНКО назвал голосование путем поднятия рук, "и тогда никакого блокирования не будет". "Но голосовать, когда в зале присутствует 20 народных депутатов, и "за" - 170 лиц, это слишком большая роскошь», - сказал он.