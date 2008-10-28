Центризбирком требует у Ющенко еще один указ про выборы

Глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что для надлежащей организации внеочередных парламентских выборов Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен издать новый соответствующий указ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов.

«Если проводить выборы, то дело не в том, что просто нужно определить новый срок, а я думаю, что необходимо издавать новый указ. По моему глубокому убеждению, для легальной и в то же время легитимной организации проведения внеочередных выборов необходимо издание нового указа», - сказал председатель ЦИК.

По словам В.ШАПОВАЛА, без такого указа возникает очень много правовых и политических проблем.

Он отметил, что реализовать указ Президента от 9 октября о проведении досрочных выборов в парламент на сегодня очень сложно, и это возможно сделать лишь с нарушением сроков для разных стадий избирательного процесса, которые определены законом о выборах народных депутатов.

«Очевидно, возможен путь, о котором я уже слышал, что необходимо внести изменения в этот закон и отменить эти сроки. Если такое будет сделано, тогда ЦИК будет выполнять указ и выполнять соответствующие законы без страха, что мы являемся правонарушителями», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В то же время он отметил, что в этом случае возникает проблема организационного характера, каким образом ЦИК может подготовиться к проведению выборов в эти сроки.

Он также напомнил, что согласно ч. 2 ст. 77 Конституции Украины, внеочередные выборы в Верховную Раду проводятся в период 60-ти дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Он напомнил, что указ Президента был опубликован 10 октября, и, соответственно, отсчет 60-ти дней нужно начинать от 10 октября.

«Даже при условии, что действие этого указа было остановлено другим указом Президента, который был издан и опубликован 21 октября», - добавил председатель ЦИК.

При этом он напомнил, что до сегодняшнего дня, то есть трети 60-дневного срока, Центризбиркомом было принято лишь одно постановление, касавшееся второстепенных вопросов организации выборов.

Кроме того, В.ШАПОВАЛ напомнил, что на сегодня отсутствует финансирование выборов из бюджета.

«Можно ли произвольно сократить срок с 60 дней до 42? Я думаю, что вряд ли это возможно», - сказал он.

По его словам, возникает проблема, что ЦИК стоит перед почти непреодолимыми препятствиями реализации соответствующего указа Президента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом № 952/2008 от 21 октября приостановил действие указа от 9 октября о роспуске парламента, чтобы Верховная Рада приняла антикризисные законы.