Литвин говорит, что между Ющенко и Тимошенко примирение невозможно

Председатель фракции блока Литвина в Верховной Раде, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что новоизбранный парламент должен начать работать до 10 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 27 октября на пресс-конференции в Народичах Житомирской области.

«Если при нынешней ситуации понимание между ветвями власти не будет найдено, нужно не мучить Украину, принять одно решение – провести избирательную кампанию на протяжении трех недель, внести соответствующие изменения в законодательство с тем, чтобы не позже 10 декабря новоизбранная Верховная Рада начала работать, адекватно отвечая на те вызовы, которые стоят перед Украиной и перед миром в связи с процессами, которые в мире сейчас происходят», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, в нынешней ситуации ключевые политические игроки не смогут достичь конструктивных договоренностей. «Судя по тому, что происходит между Президентом, премьером, Верховной Радой и правительственными структурами, понимания и примирения не будет, потому что оно абсолютно невозможно», - отметил депутат.

В.ЛИТВИН также допустил, что в случае непроведения выборов в ВР страну «в политическом плане будет колотить вплоть до 2010 года».

«Такой роскоши – политических дрязг– ни люди, ни ответственные политики позволить себе не могут», – заявил политик.