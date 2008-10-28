БЮТ стал горой за президентский законопроект

Фракция БЮТ будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока первоочередно не будет рассмотрен пакет законопроектов о преодолении кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, прошлой ночью был подготовлен согласованный законопроект о преодолении кризиса, который был подан в парламент за подписью Президента, и именно он должен был рассматриваться в первую очередь.

В то же время, отметил лидер фракции БЮТ, утром были попытки опять поставить первыми на голосование проекты законов, которые касаются финансирования выборов.

«Поэтому мы выстроились у трибуны и будем стоять до тех пор, пока первым не будет поставлен на голосование антикризисный законопроект – президентский», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что БЮТ надеется на то, что у всех фракций хватит здравого смысла поддержать именно президентский законопроект.

И.КИРИЛЕНКО убежден, что этот документ должен быть проголосован именно сегодня, поскольку уже завтра международные инстанции будут принимать решение о помощи Украине.

Лидер фракции БЮТ также выразил уверенность, что Верховная Рада должна работать до тех пор, пока не будет принят антикризисный закон. «Но если первым будет стоять вопрос о финансировании выборов, то трибуна будет заблокирована категорически», - сказал И.КИРИЛЕНКО.