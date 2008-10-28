Яценюк рассказал, что депутаты трудились до 5-и утра

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины закрыто, вечернее начнется в 16.00

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. Он отметил, что “вчера до 5 утра” депутаты работали над единым законопроектом, который касается преодоления экономического кризиса.

«Для того чтобы не было претензий к авторству этого законопроекта, и учитывая, что администрация Президента (речь идет о Секретариате Президента – УНИАН) приняла очень активное участие в разработке этого законопроекта, было принято решение, что этот законопроект будет внесен как единый за подписью Президента Украины и определенный им как безотлагательный», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что в законопроект вошли «предложения практически всех фракций парламента».

«Будем пробовать принять (этот законопроект – УНИАН) – должны», - сказал председатель ВР.

Он также отметил, что «выборы очень важный вопрос, но нужно сейчас идти путем рассмотрения данного пакета».

Кроме того, спикер пригласил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, руководителей фракций и комитетов ВР на 14.00 к себе на совещание для обсуждения этого вопроса.

А.ЯЦЕНЮК также сообщил, что вечернее заседание, как всегда, начнется в 16.00.