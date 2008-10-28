Конфликт в Польше: президент рубит планы премьера

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК обвиняет братьев Леха и Ярослава КАЧИНСКИХ (Президента Польши и лидера партии "Право и справедливость" соответственно – УНИАН) в блокировании намерения присоединиться к зоне евро до 2012 года.

Об этом сообщает сегодня AFP.

“Партия “Право и справедливость” и ее лидер Я.КАЧИНСКИЙ не заинтересованы в поддержке правительства сегодня в намерении присоединиться к еврозоне в конце 2011 года”, - сказал Д.ТУСК журналистам после встречи с Президентом Польши.

Сегодня правительство Д.ТУСКА должно одобрить “дорожную карту” о присоединении Польши к европейской общей валюте до 2012 года, а также должно представить этот план Л.КАЧИНСКОМУ.

В свою очередь, лидер партии “Право и справедливость” Я.КАЧИНСКИЙ заявил, что его партия предлагает решить этот вопрос на референдуме.

В сентябре Л.КАЧИНСКИЙ заявлял, что идея правительства о присоединении к зоне евро является “незрелой” и “нереалистичной”.

При этом брать КАЧИНСКИЕ считают, что присоединение к зоне евро может привести к снижению уровня жизни польского общества, а именно потому проблема должна решаться на референдуме.

Как сообщал УНИАН, наличный евро был введен в обращение в ряде стран Евросоюза с 1 января 2002 года. Сейчас в зону евро входит 15 стран, а с 1 января 2009 года планируется присоединение к зоне евро Словакии. Для присоединения к зоне евро страна должна выполнить ряд требований относительно финансовой стабильности, дефицита бюджета и управления государственными финансами.