Гриценко говорит, что его уже четыре раза сватали

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что сейчас не работает над созданием политической партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета, такое заявление А.ГРИЦЕНКО сделал, отвечая на вопрос журналистов.

«Я сейчас не работаю над созданием политической партии и сознательно отклонил уже четыре предложения возглавить одну из существующих партий», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

В то же время, по его словам, он работает в другом направлении: «объединение людей из разных партий или беспартийных на принципах профессионализма, результативности в работе, активной гражданской позиции, на принципах "здравого смысла", без узкопартийных или надуманных идеологических клише».

«Вы можете назвать среди существующих 153 партий хотя бы три-четыре с четкой идеологической платформой? И я не могу, и не хочу тратить на это время», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, объединять должно другое – работа каждого на своем участке, в рамках единой общей цели.

«Такой целью я вижу: первое - повышение стандартов и качества жизни, и второе - безопасность в широком плане - человека, семьи, дома, окружающей среды, бизнеса (у кого он есть), государства», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, в интервью журналу «Фокус» (№ 42 от 17 октября 2008 года) А.ГРИЦЕНКО заявлял, что политическая сила, с которой он планирует принять участие в досрочных парламентских выборах, будет бороться за третье место на выборах.

На вопрос о политсиле, с которой он планирует пойти на досрочные парламентские выборы, А.ГРИЦЕНКО отметил, что «это будет новая политическая сила». «Я не пойду на выборы ни с одной партией или блоком из нынешнего состава парламента. Не вижу возможности реализовать свой потенциал и свое видение путей развития страны в условиях диктата», - сказал депутат.

При этом политик не назвал имен своих потенциальных политических партнеров. «Сегодня их не назову, поскольку переговорный процесс не закончен, а делать преждевременные заявления без согласия партнеров считаю неэтичным. Как только договоримся – сразу обо всем узнаете: будут названы и партии, которые формируют блок, и фамилии », – сказал А.ГРИЦЕНКО.