БЮТ заочно сформулировал претензии к проекту Ющенко

Фракция БЮТ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен подать в Верховную Раду свой законопроект относительно антикризисных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

«Мы настаиваем на том, чтобы это был совместный законопроект и Президента, и правительства», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ отметил, что в президентском законопроекте должны быть учтены не только правительственные предложения, но и предложения всех фракций ВР.

По мнению народного депутата, именно такой законопроект мог бы объединить сессионный зал в борьбе с финансовым кризисом.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано шесть законодательных актов, которые касаются данного вопроса. Рабочая группа в ВР должна наработать единый антикризисный законопроект, который был бы поддержан в сессионном зале.

Как планировалось раньше, в 11.00 первый заместитель главы Секретариата Президента Украины - представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК должен был представить в Верховной Раде антикризисный компромиссный законопроект Президента Украины.

Но в 10.00 фракция БЮТ заблокировала президиум и трибуну парламента. А ЯЦЕНЮК объявил перерыв на час для согласования очередности рассмотрения вопросов повестки дня