День изгнания фашистов из Украины Тимошенко отметила с Турчиновым
10:12, 28 октября 2008Политика
1436
Церемония состоялась утром
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю 64-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня утром в Киеве.
В церемонии также приняли участие первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и другие представители украинского правительства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter