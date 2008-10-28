День изгнания фашистов из Украины Тимошенко отметила с Турчиновым

10:12, 28 октября 2008
Политика
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Церемония состоялась утром

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приняла участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю 64-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась сегодня утром в Киеве.

В церемонии также приняли участие первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и другие представители украинского правительства.

 

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