Киев рассчитывает на солидарность Венгрии относительно ситуации на Донбассе - МИД

Об этом Радио Свобода заявил заместитель главы украинского МИД Вадим Пристайко по итогам встречи в Будапеште на уровне заместителей министров.

По его словам, стороны обсуждали пути решения военного конфликта на Донбассе и средства усиления давления на Россию со стороны ЕС и Венгрии.

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«Мы имели сегодня разговор с двумя статс-секретарями в МИД Венгрии. Мы не встречались с министром Пейтером Сийярто, поскольку он 28 октября приедет с визитом в Киев. Также сегодня состоялся разговор с экспертами и специалистами в будапештском институте международных отношений и торговли. Там были в большинстве знатоки в сфере вопросов безопасности. Это был заинтересованный разговор. Мы рассчитываем, что нашу позицию поймет не только правительство Венгрии, но и простые венгры, почему они должны проявить солидарность и оказать помощь соседнему государству в этой очень сложной борьбе»,– сказал Пристайко 12 октября в Будапеште.

В среду в МИД Венгрии в Будапеште на просьбу украинской стороны состоялась встреча на уровне заместителей министров, где обсуждалась ситуация по выполнению минских договоренностей и пути достижения мира на Донбассе. Украинскую сторону представил заместитель главы МИД Вадим Пристайко.