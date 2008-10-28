ВР сегодня должна рассмотреть антикризисный пакет

Верховная Рада сегодня должна рассмотреть антикризисный законопроект.

От принятия антикризисных мер зависит получение Украиной кредита Международного валютного фонда. Управляющий директор фонда сообщил, что Киеву будет выделено 16,5 млрд. долл., если украинские власти примут меры по поддержке банковского сектора в условиях мирового финансового кризиса.

Как сообщал УНИАН, 24 октября председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке согласованного законопроекта относительно преодоления в Украине последствий мирового финансового кризиса.

На сегодня в парламенте зарегистрировано шесть законодательных актов, которые касаются данного вопроса. Рабочая группа должна наработать единый законопроект, который был бы поддержан в сессионном зале.