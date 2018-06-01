Кому охрана не по карману

Сервисы, предоставляющие услуги физической охраны, можно разделить на три части. У каждой из них выбор потенциального клиента – ограничен.

Первая охранная структура - Управление государственной охраны (УГО). Согласно украинскому законодательству, пользоваться услугами УГО может ограниченный круг лиц. В первую очередь, конечно же, президент и члены его семьи, высшие должностные лица (премьер-министр, спикер, генпрокурор и другие). Причем, даже если общественность не обращает на это особого внимания, экс-президентам охрану обеспечивают пожизненно (Виктор Янукович этой привилегии лишился, когда сбежал из страны, хотя, поговаривают, именно он больше других в Украине боялся за свою жизнь). А спикер, премьер, генпрокурор после отставки еще год охраняются силами УГО (то есть, экс-глава ГПУ Виктор Шокин, «покушению» на которого скоро исполнится год, все еще находится под присмотром бодигардов УГО).

Помимо этого, по словам главы УГО Валерия Гелетея, услугами УГО могут пользоваться народные депутаты, члены Кабинета министров, глава НБУ и ряд других лиц, в случае угрозы для их жизни и здоровья. «Решение о целесообразности предоставления государственной охраны относительно этих категорий лиц принимает президент Украины», - отметил Гелетей.

К примеру, два года назад, в разгар боевых действий на востоке страны, по распоряжению Петра Порошенко госохрана была предоставлена губернаторам Харьковской, Запорожской, Луганской и Одесской областей. Главы ОГА Донецкой и Днепропетровской областей тогда от услуг УГО отказались.

Охраняют ли за счет госбюджета губернаторов, министров или главу НБУ сегодня – тайна за семью печатями. В начале текущего года, после громкой отставки министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса, в СМИ просочилась информация, что охрана УГО была с него снята накануне увольнения – в январе 2016 года. По информации журналистов, под пристальным вниманием бодигардов оставались (по крайней мере, до отставки правительства в апреле 2016 года) экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и экс-министр финансов Наталия Яресько.

Зато в УГО заверяют, что точно не охраняют депутатов действующего VIII созыва.

Кроме личной безопасности конкретных чиновников и их семей, Управление госохраны также обеспечивает безопасность зданий Верховной Рады, Кабмина, Конституционного и Верховного Судов и прочих объектов органов государственной власти Украины. Также в сфере ответственности ведомства – охрана официальных иностранных делегаций (президентов, премьеров, руководителей международных организаций) и членов их семей, прибывающих в Украину или находящихся на ее территории. Причем, по словам самих сотрудников УГО, если мероприятия выездные, на обеспечение безопасности по так называемому периметру приходится выезжать загодя. А суточные, несмотря на увеличение финансирования ведомства, составляют всего 30 гривен.

К слову, о финансировании. Если до 2014 года на обеспечение государственной охраны из бюджета ежегодно выделялось приблизительно 300 миллионов гривен, то после аннексии Крыма, несмотря на исчезнувшую необходимость охранять руководство АРК и госимущество на полуострове, расходы на УГО увеличились приблизительно на 150 млн. В текущем году по этой статье расходы запланированы в сумме 540 миллионов. А в проекте бюджета на 2017 год УГО планируется выделить более 850 миллионов гривен.

По словам президента Украинской федерации профессиональной безопасности Сергея Сидоренко, это не означает, что ситуация с безопасностью в стране ухудшилась, но искать в этом коррупционную составляющую, по его мнению, также не стоит. Эксперт считает, что увеличение финансирования напрямую связано с ростом потребностей структуры. «Там же не только телохранители. Есть охрана, которая стоит на Банковой, на Грушевского и т.д. Там служат военнослужащие, которые нуждаются в экипировке, заработной плате, понятное дело, что за 1,5 тысячи гривен работать никто не будет», – объясняет Сидоренко.

Охрана на миллион

Такое мнение не лишено смысла, если учесть, так сказать, рыночные расценки на предоставление охранных услуг. К примеру, в августе текущего года мариупольский горсовет был готов заплатить за четыре месяца работы бодигардов 1,3 млн гривен.

В тендере, объявленном через систему госзакупок Prozorrо, было сказано, что в «обеспечении личной безопасности» нуждаются шесть человек. Кто эти люди, впрочем, информация отсутствовала. По данным мариупольских активистов, речь шла о мэре города Вадиме Бойченко и его приближенных. «Все знают, что еще до вступления в должность он передвигался вместе с охраной двумя автомобилями Land Cruiser. Мы предполагаем, что, став мэром, человек не смог отказать себе в многолетней привычке и решил личные расходы возложить на громаду», – отметила представитель общественности в исполкоме Мариуполя Лидия Мугли.

В сентябре скандальный тендер был отменен.

Но, пожалуй, одним из самых запоминающихся фактов среди попыток получить охранные услуги за счет налогоплательщиков, стала история, произошедшая с главой правления НАК «Нафтогаз» Украины Андреем Коболевым. Летом текущего года «Нафтогаз» попытался через систему госзакупок Prozorrо приобрести для главы правления бронированный Mercedes стоимостью около 5,1 млн. гривен.

Как только история приобрела огласку, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что автомобиль необходим для обеспечения безопасности Коболева перед разбирательством с российским «Газпромом». По информации министра внутренних дел Арсена Авакова, Коболеву уже не раз угрожали и его жизнь подвергалась опасности. Почему он не обратился за защитой службами УГО к президенту – вопрос. Как бы там ни было, горячая дискуссия вокруг этой темы привела к тому, что «Нафтогаз» отказался от идеи тратить средства госкомпании именно на такую защиту своего главы правления.

К тому же, как свидетельствуют данные той же Prozorrо, нанять личную охрану оказалось в разы дешевле – вместо 5 млн это стоило чуть больше 300 тысяч гривен. Соответствующий тендер «Нафтогаз» провел в июле, а в августе уже были подписаны договора с победителем – Управлением полиции охраны в Киеве.

К слову, именно полиция охраны (до ноября 2015 года – Государственная служба охраны (ГСО) чаще всего предоставляет услуги телохранителей большинству чиновников. «Я, как бывший руководитель этой структуры, могу сказать, что основная масса - там», – рассказал Сергей Сидоренко, руководивший ГСО в 2007-2008 годах.

По его словам, информация относительно персоналий, кто и как охраняется – разглашению не подлежит. А сколько это стоит – не секрет. Как сообщили УНИАН в Департаменте полиции охраны Национальной полиции Украины, квалифицированные полицейские могут осуществлять охрану почасово и посуточно. «Стоимость одного часа физической охраны определенного лица составляет для Киева и области – от 85 гривен в час, в других регионах – 65 гривен в час… Обеспечение круглосуточной безопасности определенного лица силами полиции охраны составляет для Киева и области - 2040 гривен, в других регионах - 1680 гривен», - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день территориальными органами полиции охраны обеспечивается безопасность 261 человека, среди которых – 17 народных депутатов и один мэр.

Пережитки прошлого

Политический эксперт, в прошлом народный депутат Тарас Чорновил отмечает, что услугами бодигардов раньше пользовалось большинство парламентариев. Впрочем, как правило, это была их собственная охрана, а не телохранители за государственный счет.

По словам политолога Валентина Гладких, это - особенность социальной среды, в которой действуют наши политики. «Они вышли из 90-х, когда все вопросы решались на «стрелках», и, хотя 90-е прошли, многие политики в них остались… Нужно отличать тех, кому действительно нужна охрана, от тех, кто ходит с охраной, потому что им так приятно», - считает он.

Подтверждает такое мнение и депутат нынешнего созыва Верховной Рады Виктор Чумак, по словам которого, сегодня услугами охраны пользуется, в основном, «старая гвардия» - парламентарии прошлых созывов, в частности члены «Оппозиционного блока». «Бывают случаи, когда из-за работы депутата, к примеру, направленной на какие-то расследования, прекращение лоббистской деятельности, его жизнь может быть под угрозой, и тогда по приказу президента ему могут предоставить госохрану. Все же остальные, считающие, что они такие важные, нанимают себе частную охрану», – говорит он.

Зачастую, телохранителей оформляют как помощников народного депутата, причем нередко якобы на общественных началах. Число охранников зависит от того, какой у народного депутата «карман» и уровень спеси. «Как по мне, у большинства эта охрана – это просто понты. В нормальных странах таких атрибутов власти нет», – подчеркивает Чумак.

Впрочем, в нормальных странах слуги народа не только не видят смысла нанимать телохранителей, к примеру, из-за страха, что их могут устранить конкуренты (у депутатов нет бизнеса), но и не могут позволить себе тратиться на бодигардов ради понта – дорого.

В этой связи, по мнению Валентина Гладких, проверить, на каких основаниях и за чей счет политики пользуются услугами телохранителей, имеется ли у последних оружие, разрешено ли оно, и как оформлены отношения с заказчиками, должно НАБУ. Тем более, Украина, как недавно заявил министр юстиции Павел Петренко, запускает новый для себя процесс мониторинга стиля жизни чиновников.

Бодигарды не сидят без работы

Несмотря на то, что в Украине бодигарды тоже не из дешевых, в частных охранных фирмах говорят, что работы на всех хватает. Так, директор охранной фирмы «Партнер» Игорь Дорошенко рассказывает, что рынок развивается, востребованность в личной охране растет. «Факторов много. Преступность не спадает, компетентность правоохранительных органов вызывает сомнения. Люди начинают опасаться за свою жизнь, здоровье. И чиновники идут к тем, кого много лет знают», – поясняет он.

Такого же мнения придерживается директор охранной фирмы «Антикиллер» Николай Зборщик. По его словам, в телохранители к важным должностным лицам чаще всего попадают по рекомендациям.

Дорошенко рассказывает, что минимальная стоимость круглосуточной охраны одним телохранителем – от 1 тысячи долларов в месяц, но, в зависимости от степени угрозы, сумма может увеличиваться. С учетом расходов охранной фирмы, за круглосуточную работу один телохранитель в среднем получает ежемесячно 50-60 тысяч гривен – за меньшее хорошо подготовленный специалист подставлять свою голову не хочет. «Иногда люди сами себе придумывают угрозу, а иногда, наоборот, какие-то факты скрывают. Поэтому нужно понять, кто угрожает, о каких вещах идет речь. Для определения адекватной стоимости услуг должна быть адекватная оценка степени угрозы», – объясняет Игорь Дорошенко.

По словам Николая Зборщика особым спросом сейчас пользуются так называемые телохранители-одиночки, которые выполняют функции и телохранителя, и водителя. Как правило, они работают по 6 дней в неделю при ненормированном графике. Серьезная же охрана требует специалистов с системной подготовкой. Их зарплата стартует от 1 тыс. долларов в месяц, плюс питание и обмундирование.

Представители частного охранного бизнеса не рассказывают, предоставляют ли услуги известным чиновникам или депутатам. Но отмечают, что на их памяти бывали случаи, когда, к примеру, народные избранники пользовались услугами бодигардов во время предвыборных кампаний. «В моей практике был случай, когда человек около пяти лет занимал определенную должность, но, когда его отправили в отставку, от охраны отказался», – говорит Зборщик.

Как бы там ни было, личная физическая охрана продолжает оставаться рентабельным бизнесом. Должностные лица разного уровня обращаются за услугами телохранителей и тратят на это тысячи долларов. А информация об этом скрывается за семью замками: выбираются проверенные фирмы, «свои» люди, где имена заказчиков не называются.

И далеко не всегда наличие телохранителя объясняется страхом за свою жизнь – к сожалению, украинские чиновники все еще «меряются» количеством охранников, стремясь продемонстрировать окружающим свой статус. Но чем бы дитя не тешилось, главное, чтобы не за деньги налогоплательщиков. А сопоставимы ли расходы на бодигардов с доходами охраняемых – очень скоро можно будет проверить в е-декларациях.

Ирина Шевченко, Татьяна Урбанская