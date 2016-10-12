В Латвии считают процесс евроинтеграции Украины намного сложнее, чем путь стран Балтии - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время VI национального экспертного форума "Ключевые вопросы года", организованного Институтом Горшенина.

Дипломат назвал три фактора, которые, по его мнению, создают трудности для сближения Украины с Евросоюзом.

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В частности, сказал посол, когда речь идет про Украину, Грузию и Молдову, довольно очевидно, что Россия воспринимает для себя политику "Восточного партнерства" Европейского Союза и подписаны соглашения об ассоциации "прямой угрозой". Поэтому, по убеждению Пойканса, Украине намного сложнее двигаться в направлении ЕС, чем это делали страны Балтии.

Также он обратил внимание на фактор российской агрессии на востоке Украины, где сосредоточено много ресурсов. "Мы не имели такого рода ситуацию по отношению к балтийским странам", - сказал дипломат.

"И также очевидно, что третьим фактором является то, что Украина имеет гораздо более сложное историческое наследие, чем мы имели. Мы имели нашу собственную государственность на протяжении 20 лет (до советской оккупации - УНИАН), что значительно нам помогло", - отметил Пойканс.

"Путь в Европу для Украины будет гораздо сложнее, и на это уйдет гораздо больше времени", - подчеркнул Пойканс.

Однако, по его убеждению, несмотря на трудности, Украине много чего удалось достичь.

"Я думаю, если вы посмотрите на ситуацию в 2014 году и на ситуацию в 2016 году, в первую очередь стало возможным стабилизировать ситуацию на линии фронта на востоке. Были большие человеческие потери, но это является очень важным", - пояснил посол.

Также он обратил внимание, что наблюдается в определенной степени экономическое восстановление, а также поступает финансовая поддержка от Международного валютного фонда и Евросоюза.

К тому же, дипломат считает, что наиболее важный вызов, с которым сталкивается Украина, заключается в проведении внутренних реформ. "Мы слышим, что Украина защищает ценности Европы на востоке, но делать слишком много акцента на безопасности не может быть достаточно, когда мы посмотрим со стороны Европейского Союза. Поэтому одна из ключевых задач будет заключаться в убеждении европейцев и американцев, что путь в Европу необратим, это номер один. И второе - путь в направлении реформ также необратим", - подчеркнул Пойканс.