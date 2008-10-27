Гончарук: позиция Тимошенко противо-речит официальному курсу государства

Последние заявления и действия внешнеполитического офиса премьер-министра Украины свидетельствуют о попытке проводить альтернативную внешнюю политику страны.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

По словам А.ГОНЧАРУКА, о таком желании премьера свидетельствуют попытки правительства официально, в частности в дипломатических кругах, связать необходимость принятия антикризисных законов с отменой внеочередных парламентских выборов.

Эта позиция, по мнению А.ГОНЧАРУКА, противоречит официальному курсу государства, поскольку затягивание с принятием пакета антикризисных мероприятий угрожает Украине дальнейшим ухудшением экономической ситуации.

«Досадно, что такая позиция офиса премьер-министра отдаляет страну от получения первого транша кредита МВФ, которого давно ждет финансово-банковская система. Причем это происходит во время, когда в государстве останавливаются базовые отрасли экономики и увеличивается риск массовой безработицы», - сказал А.ГОНЧАРУК.

«В нынешних условиях внеочередные выборы необходимо рассматривать как единственный выход из политического кризиса, а не как катализатор экономических неурядиц. Ведь отсутствие дееспособного парламента является значительно большим риском для страны, нежели быстрое проведение избирательной кампании и формирование действенного большинства», – заметил А.ГОНЧАРУК.

Он добавил, что парламент должен в ближайшие дни без каких-либо условий принять пакет антикризисных законов и этим внести свой вклад в спасение страны от долговой ямы, по крайней мере, так происходит в других странах.

«Президент Украины призывает правительство проводить сбалансированную и согласованную внешнюю политику. К сожалению, попытка разыгрывать собственную политическую карту на фоне мирового кризиса свидетельствует, что премьер-министра совсем не интересует экономическая стабилизация в стране», – подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента Украины.