Балогу подозревают в финансировании сепаратистов

Блок Юлии Тимошенко обращается к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре Украины с требованием немедленно проверить возможную причастность главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ к финансированию сепаратистского движения русинов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ в связи с проведением 25 октября этого года в Мукачево так называемого «Второго европейского конгресса подкарпатских русинов», где прозвучали призывы о нарушении территориальной целостности Украины.

В БЮТе считают, что «основанием для расследования должны стать неединичные публикации в средствах массовой информации, в которых достаточно авторитетные журналисты сообщают о том, что политические и бизнесовые партнеры Виктора БАЛОГИ оказывают финансовую помощь движению подкарпатских русинов».

«Понятно, что за опереточным «конгрессом» и его рассчитанными на дешевую рекламу «решениями» стоят, тем не менее, достаточно мощные спонсоры, которые пытаются разыграть русинскую карту в своей борьбе за власть.

Но посягательство, даже далекое от реализации, на государственную целостность Украины - то антигосударственное преступление, за которое должны нести наказание не только исполнители, но и его организаторы и покровители, которые, испытывая фиаско в Киеве, мечтают поруководить т. н. Подкарпатской Русью, или по крайней мере разыграть русинскую карту в гипотетической предвыборной кампании. Подобные провокации надо подавлять в самом зародыше», - убеждены в БЮТ.

В БЮТе хотели бы верить в то, что «Второй европейский конгресс подкарпатских русинов» не является одним из сценариев дестабилизации ситуации в Украине, будь-то Крым или Закарпатье, которые разрабатываются с целью перехода к прямому президентскому правлению.

В то же время в БЮТ считают, что СБУ должна проанализировать и обрубить не только киевские, но и заграничные связи отца Димитрия СИДОРА, который провозглашает себя лидером так называемого русинского движения.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Мукачево состоялся конгресс подкарпатских русинов, на котором была провозглашена республика “Подкарпатская Русь”. В конгрессе приняли участие 109 делегатов, в том числе граждане других государств. Они подписали "Акт провозглашенія возсозданія русинськой государственности" и провозгласили создание республики "в статусе од 22.11.1938 р.", а также избрали "государственну исполнительну власть".

В тот же день на центральной площади города Мукачево около 100 лиц митинговали под флагами российской молодежной организации "Родина". Участники объясняли, что приехали защищать права "русичей".

Справка УНИАН. 7 марта 2007 года на сессии депутаты Закарпатского облсовета приняли решение признать национальность "русин" на территории области и внести ее в перечень национальностей региона.

Согласно данным переписи 2001 года в области русинами себя назвали 10 тысяч человек.