Кто проходит в Верховную Раду (соцопрос)

31,1% украинцев готов поддержать Блок Юлии Тимошенко на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного фондом «Общественное мнение – Украина», которые были представлены сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Второе место занимает Партия регионов, за нее готовы проголосовать 29% избирателей.

Кроме этих политических сил, трехпроцентный избирательный барьер преодолевают Коммунистическая партия Украины (6,6%), Блок Владимира Литвина (4,1%) и «условный» блок Виктора Ющенко (4%).

2,6% избирателей намерены поддержать также «условный» блок Арсения Яценюка, 1,8% – Всеукраинское объединение «Свобода»; по 1,2% голосов набирают Блок Наталии Витренко и Социалистическая партия Украины, 1% – «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО, 0,7% – Блок Виталия Кличко, 0,6% – Блок Леонида Черновецкого.

Против всех намерены проголосовать 9,4% респондентов, не будут принимать участия в выборах 16,8% и затруднились ответить – 15% избирателей.

При этом 72,4% избирателей считают, что досрочные парламентские выборы не помогут разрешить политический кризис в Украине, 15,6% - считают, что помогут и 12,1% - затруднились ответить.

Опрос проводился 12-13 октября путем интервью по месту проживания респондента, опрошено 2000 респондентов в 160 населенных пунктах, ошибка выборки составляет 2,2%.