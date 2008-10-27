Заявление России о визовом режиме Украина расценивает как давление

В Министерстве иностранных дел Украины считают заявление России о возможной отмене безвизового режима попыткой политического давления на наше государство в случае вступления в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он заметил, что подобные заявления звучат не первый раз.

По словам В.КИРИЛИЧА, очевидно, что такие заявления не связаны с терроризмом или с чем-то другим, а являются последовательными мероприятиями Украины по вступлению в НАТО.

Руководитель пресс-службы отметил, что Украина заинтересована в сохранении на долговременную перспективу безвизовых условий поездок граждан.

«Для Украины является аксиомой максимально сохранить безвизовые условия поездок граждан, потому в данной ситуации я рассматриваю указанный момент не что иное как попытку политического давления на Украину в случае ее вступления в НАТО», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ распространили информацию, что в Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект, предусматривающий возможность отмены безвизового режима со странами в случае возникновения на их территории вооруженных конфликтов или угрозы терроризма.

В объяснительной записке автор законопроекта депутат Семен БАГДАСАРОВ приводит несколько аргументов. Одним из них является то, что «руководство некоторых бывших советских республик стремится вступить в НАТО». Кроме того, депутат отмечает, что в последнее время все чаще возникают вооруженные конфликты у границ России, в частности на территориях бывших советских республик Средней Азии.