Клюев стал на защиту Мороза

Вице-премьер-министр, депутат Верховной Рады Андрей Клюев (Партия регионов) требует в Печерском районном суде Киева признания клеветой заявления депутата парламента Олега Ляшко (Блок Юлии Тимошенко) о подкупе председателя Рады Александра Мороза Партией регионов.

Об этом сообщил сам Ляшко. Депутат сообщил, что на данный момент он вместе со своими адвокатами вырабатывает линию защиты.

Ляшко не сообщил о том, выставил ли Клюев требования компенсации морального ущерба.

Ляшко сообщил также о том, что получил ответ от заместителя Генерального прокурора Виталия Щёткина на свое заявление в Генпрокуратуру с призывом проверить факт подкупа председателя Рады Мороза Клюевым.

По словам Ляшко, Щёткин отказал ему в этом со ссылкой на непредоставление доказательств.

Политик подчеркнул, что предоставил необходимые доказательства.

Депутат сообщил о своем намерении обратиться с иском в суд по признанию бездеятельности Генпрокуратуры незаконной.

На вопросо дате будущего обнародования записей, Ляшко не ответил.

Ранее Ляшко сообщил, что некий сотрудник одной из украинских спецслужб передал ему запись телефонных разговоров Клюева с депутатом Рады Николаем Рудьковским (Социалистическая партия), а также с неким гражданином России по имени Рубен. По словам Ляшко, данные записи свидетельствуют о том, что Клюев передал Морозу 300 млн. долларов в качестве оплаты за развал коалиции фракций блоков "Наша Украина", Юлии Тимошенко и СПУ, а также за инициирование импичмента Президента Виктора Ющенко, которое должно начаться в декабре.

Он также сообщил, что передал оригинал записей в Генпрокуратуру и оставил себе копию, которую пообещал обнародовать в будущем.

Генеральная прокуратура опровергла факт получения от Ляшко доказательств, свидетельствующих о подкупе Мороза Партией регионов.

После этого Ляшко сообщил о повторной передаче доказательств Генпрокуратуре.

Обком со ссылкой на Украинские новости