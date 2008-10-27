Криль увидел в антикризисных законопроектах две болезни

Народный депутат, председатель партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ призывает очистить "антикризисные законопроекты" от лоббизма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого центра”.

«Все законопроекты, поданные политическими силами как антикризисные, страдают двумя болезнями - лоббизм или плагиат», - отмечает народный депутат.

Анализируя законопроект Кабмина, И.КРИЛЬ указывает на нововведения, которые никак не касаются защиты экономики от кризиса, например предложение предоставить право Кабмину вместо Минобороны отчуждать и реализовывать военное имущество. «По другим предложениям, земельные торги хотят проводить в порядке, установленном Кабмином, а не по правилам, установленным действующим законом. Также правительство сможет проводить аукционы и продавать древесину и разрешать использование недр по своему усмотрению. Эти изменения правительство пыталось «протолкнуть» на протяжении года, но из-за того, что они открывали путь к коррупции, ему это удавалось», - напоминает И.КРИЛЬ.

Программу, предложенную ПР, председатель “Единого центра” назвал неполной. «Она, фактически, повторяет мероприятия, предложенные на заседании СНБО и предложения Президента. Не предлагая альтернативных решений, ПР банально «отбывает номер», предлагая уже озвученные предложения», - указывает народный депутат.

«Законопроекты С.АРЖЕВИТИНА, Р.ТКАЧА и А.ЯЦЕНЮКА тоже содержат повторение и элементы лоббизма. Так, первые два предлагают освободить от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины племенных чистопородных животных крупного рогатого скота или генетического материала, а третий - предлагает установить нулевую ставку вывозной пошлины на семена подсолнуха на 2008-2009 маркетинговый год. Ни одно, ни другое прямого отношения к предотвращению кризиса не имеет», - сказал И.КРИЛЬ.

«Кризис - не время для власти решать свои дела, а время объединиться для согласования путей борьбы с ним. Мы призываем очистить антикризисные проекты от лоббизма и сосредоточиться над созданием единой целостной программы, которая действительно защитила бы украинскую экономику", - подчеркивает председатель “Единого центра”.