Цены на бензин Тимошенко будет останавливать в клубе Кабмина

Сегодня в 12.00 в помещении клуба Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет заседание за круглым столом с представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий по вопросам недопущения необоснованного повышения цен на нефтепродукты.

Об этом сообщается на Правительственном портале.