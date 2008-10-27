Цены на бензин Тимошенко будет останавливать в клубе Кабмина

08:51, 27 октября 2008
Политика
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Премьер собирает нефтевиков

Сегодня в 12.00 в помещении клуба Кабинета министров премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет заседание за круглым столом с представителями нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий по вопросам недопущения необоснованного повышения цен на нефтепродукты.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

 

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