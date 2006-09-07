Ющенко и Алиев решили создать Совет президентов

Президенты Украины и Азербайджана Виктор Ющенко и Ильхам Алиев на переговорах в четверг решили создать Совет президентов двух стран.

"Итогом переговоров стало то, что мы согласились создать новый совместный механизм в виде Совета президентов", - сказал Ющенко на совместной пресс-конференции с Алиевым.

По его словам, в рамках Совета будет подготовлен стратегический план, в котором будут отражены наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений.