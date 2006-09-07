Ющенко и Алиев решили создать Совет президентов
22:41, 07 сентября 2006Политика
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...чтобы советоваться друг с другом
Президенты Украины и Азербайджана Виктор Ющенко и Ильхам Алиев на переговорах в четверг решили создать Совет президентов двух стран.
"Итогом переговоров стало то, что мы согласились создать новый совместный механизм в виде Совета президентов", - сказал Ющенко на совместной пресс-конференции с Алиевым.
По его словам, в рамках Совета будет подготовлен стратегический план, в котором будут отражены наиболее актуальные вопросы двусторонних отношений.
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