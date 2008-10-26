Яценюк попробует возглавить создание единого антикризисного пакета

В понедельник, 27 октября, в 12 часов начнется совещание участников рабочей группы по наработке единого антикризисного законопроекта с министром финансов и лидерами фракций под председательством председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Представители средств массовой информации приглашаются к press-point (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа, вход через 9-й подъезд) для получения комментариев.

Вход - по карточкам аккредитации.