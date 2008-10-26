Яценюк попробует возглавить создание единого антикризисного пакета
21:04, 26 октября 2008Политика
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В 12.00 совещание лидеров фракций
В понедельник, 27 октября, в 12 часов начнется совещание участников рабочей группы по наработке единого антикризисного законопроекта с министром финансов и лидерами фракций под председательством председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.
Об этом сообщает официальный сайт парламента.
Представители средств массовой информации приглашаются к press-point (ул. Грушевского, 5, кулуары второго этажа, вход через 9-й подъезд) для получения комментариев.
Вход - по карточкам аккредитации.
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