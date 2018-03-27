Последний подвиг Литвина

4 апреля спикер Верховной Рады четвертого созыва Владимир Литвин практически потерял последний шанс остаться в истории Украины не только как миротворец-неудачник, который долго, но безрезультатно балансировал на противоречиях нескольких мощных политических течений, но как влиятельный политик, способный изменять ход событий.

В этот день спикер не смог или не захотел переломить сопротивление фракций старого парламента “Регионы Украины” и СПУ, которые заблокировали процедуру принятия присяги судьями Конституционного суда. Хотя накануне председатель ВР на встрече с Президентом Ющенко фактически договорился о реанимации КС и даже пригласил Президента принять участие в этой процедуре и в торжественном закрытии сессии.

Однако, как известно, 4 апреля все завершилось тем, что Президент так и не появился в парламент, хотя туда прибыли все высокопоставленные лица, председатели судов и правительство, у которых и мысли не было, что договоренности в который раз сорваны.

Хотя, собственно, о том, что запланированные события в парламенте пойдут не так, как сначала выглядело, можно было узнать еще за день до того со слов первого вице-спикера ВР Адама Мартынюка. По телевидению он однозначно заявил, что возобновление деятельности Конституционного суда приведет к быстрой отмене судом уже действующих изменений к Конституции, а следовательно – похоронит все надежды победителей парламентских выборов 2006 года как на коалицию, так и на должность премьер-министра.

Правда, Мартынюк навел юридически-процедурные основания и того, что даже при теперешней Конституции Президент может заблокировать кандидатуру на должность премьера от какой-нибудь коалиции.

Но, похоже, в сознании “Регионов” и СПУ отметилось первое его утверждение – об угрозе коалиции какой-либо конфигурации со стороны Конституционного суда.

По крайней мере в коротком выступлении Александра Мороза с трибуны парламента 4 апреля прозвучало подтверждение этого тезиса, а следовательно – и призыв опять отложить возобновление КС. Партия регионов вообще не формулировала каких-то объяснений, а просто заблокировала трибуну, требуя немедленного закрытия сессии.

Интересно, между прочим, что тимошенковцы, на реакцию которых именно и было рассчитано запугивание отменой конституционной реформы, громкого участия в срыве присяги судей КС не приняли.

А что делал спикер Литвин, от которого, как всегда, в парламенте, зависел поворот хода событий в нужном ему русле?

Он без лишнего сопротивления воспользовался “бунтом” “регионалов” и социалистов и заверил, что если консенсуса относительно Конституционного суда нет, то он этой процедуры не допустит. Вспоминая, как в свое время Литвин не останавливался перед голосованием по конституционной реформы под безумное звуковое сопровождение и с другими спецэффектами, - должны признать, что не сам лишь беспорядок в зале заседаний повлек теперешнюю скромность Литвина.

Объяснение изменения его позиции внешне выглядело достаточно прозрачно. Кроме присяги судей, 4 апреля ВР должна была бы одобрить еще и постановление о пересчете бюллетеней по всей Украине относительно результатов парламентских выборов. Судя по предыдущим заявлениям, присоединиться к этому требованию аутсайдеров гонок собиралась и фракция “Нашей Украины”. И поскольку проект постановления о пересчете был подан, в частности, членами блока Литвина Еремеевым и Надрагой, - выглядело так, будто блок Литвина надеялся в результате пересчета получить дополнительные голоса ради пересечения 3-процентного барьера.

Понятно, что тогда и перспективы коалиции выглядели бы несколько иначе, чем сейчас, и “золотая акция” была бы не только в руках главных соперников фракций Литвина – социалистов. При этих условиях Литвин мог договариваться с Президентом о реанимации КС да и о сохранении в следующем парламенте спикерской должности для себя, которую не отменяет, конечно, даже отмена конституционной реформы.

Но в последний момент “Наша Украина” по неизвестным причинам этих договоренностей не выполнила. Она внесла собственный бессодержательный проект постановления о результатах выборов к ВР, который не имел другой цели, как позволить НУ голосовать именно за него, а не за общее с блоком Литвина постановление о пересчете. Из-за этого постановление о пересчете не набрало более чем 199 голосов...

Между прочим, так и не известно, знал ли о “броске” Литвина со стороны “Нашей Украины” сам Президент, который готовился к визиту во ВР, но отказался от него под абсолютно надуманным поводом – из-за отсутствия кворума депутатов. Хотя именно в этот день кворум, как некогда в последнее время, был достаточно приличен.

Возможно, Президент знал. Как и о “обреченности” Конституционного суда...

Но извне факт остался фактом: вся ответственность легла на Литвина. И в самом деле: Литвин имел все основания обидеться на президентскую силу и на самого Ющенко за провал пересчета бюллетеней, чтобы уже больше не прилагать усилий на присягу судей КС. И уже коллеги из СПУ и “Регионов” “помогли” Литвину лишиться даже надежд решить за счет реанимации Конституционного суда какой-то личный вопрос последующего трудоустройства. Ну, например, должности ректора какого-то наибольшего в Украине учебного заведения, а может, и академии. Или, при смелом воображении, и должности в структурах, подконтрольных исключительно Президенту, например, СНБО или, бери выше, секретариата самого Президента. А разве кто-то будет отрицать, что этим учреждениям явно недостает ловкой бюрократической руки?

Впрочем, господин Литвин еще оставил за собой право вернуться к разрушенным договоренностям с Президентом по поводу КС и собственных перспектив, поскольку вопрос о вхождении Народного блока в будущий парламент больше не стоит. 4 апреля спикеру хватило и полномочий, и силы воли для того, чтобы отклонить все требования Партии регионов и СПУ относительно окончательного закрытия последней сессии ВР четвертого созыва. Повод – слушания в свзи с 20-й годовщиной Чернобыльской трагедии. Реальная причина – необходимость собирать сессию в какой-нибудь момент, когда в этом будет нуждаться текущая конъюнктура.

Следовательно, при определенных обстоятельствах Президент Ющенко в случае провала переговоров со всеми потенциальными претендентами на разные конфигурации коалиции, еще может вернуться к “угрозе” отменой реформы через возобновление работы Конституционного суда. Не исключено, что это произойдет в случае, если кризис переговоров приведет к другой угрозе – роспуску уже нового парламента и проведению досрочных выборов.

Конечно, это несколько упрощенный вариант выбора, который может встать перед депутатами уже следующего парламента до 26 апреля, то есть после официального оглашения результатов выборов-2006. Но в любом случае им придется рассчитывать, так сказать, фьючерсные “контракты”.

И, учитывая отмену неприкосновенности депутатов местных советов, что наиболее болезненно ударила по Партии регионов и некоторым аутсайдерам, прежним власть предержащим, - не исключено, что в следующий раз вопрос возобновления работы КС и даже отмены реформы, будет выглядеть для Партии регионов более целесообразным, чем новые усилия для еще одного реванша через выборы. И вряд ли сторонниками роспуска нового парламента будут социалисты.

Вот тогда все рычаги снова окажутся в руках господина Литвина. И выбор будет нелегким: между очередной попыткой пробиться в следующий состав ВР через досрочные выборы, с одной стороны, и сохранением состава ВР с возможностью возвращения Президенту его прежних полномочий – с другой...

Конечно, в этом выборе для Литвина важна договоренность с Ющенко.

Сегодня Украина не живет ни по одному из вариантов Конституции, ее лидеры продолжают решать все вопросы без ключевой судебной ветви власти, любая коалиция является заложницей закулисных договоренностей отдельных должностных лиц, а выборы остаются лишь демократической ширмой для главного механизма – постоянного, ничем не нормированного изменения правил игры.

К сожалению, спикер Литвин, постоянно коря за все это других, так сам ничего и не сделал, чтобы хоть немного улучшить ситуацию в стране в этом фундаментальном вопросе. И даже если сумеет обернуть дела на пользу себе лично – реального взноса в развитие страны, по-видимому, уже не сделает.