Вехи недели. Страсти по мораторию, уловки контрпропаганды и чудеса социологии

Верховная Рада, не проголосовав по вопросу введения виз с Россией (Андрей Парубий рассчитывает, что к этому вопросу законодатели еще вернутся), сумела продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Судя по количеству и регалиям авторов проекта решения, нежелание идти на досрочные парламентские выборы в сессионном зале выглядит сильнее любых других инстинктов. Юлия Тимошенко, пообещавшая наступление крестьян на власть (эту тему она активно перехватывает у Аграрной партии) была вынуждена согласиться на годичную отсрочку, хотя ратовала за пятилетнюю.

Тем временем участники парламентской коалиции поссорились относительно перспектив недопуска российских гастролеров на территорию Украины. Николай Княжицкий предлагал от них получать осуждение аннексии Крыма как пропуск на территорию Украины. Представители «БПП», ранее не замеченные в политических симпатиях друг к другу, выступили против, причем Сергей Лещенко предпочел аргументации переход на личности. Понятно и стремление «фронтовиков» ппродемонстрировать свой патриотизм, и неготовность БПП голосовать за подобные законы, вот только регулировать парламентскими решениями такие вопросы в условиях агрессии – слишком дорогое для страны удовольствие.

Кадровое обновление согласно закону «О государственной службе» прошло в Николаевской области, в Харькове и Житомире кадровые конкурсы выиграли первые заместители бывших руководителей.

Петр Порошенко продемонстрировал заинтересованность в участии историков в гибридном противостоянии с Россией на профильном факультете национального университета имени Тараса Шевченко и иронично поблагодарил Путина за прощание Украины с «многовекторностью».

Михеил Саакашвили передумал отбывать на историческую родину в связи с неудачным выступлением патронируемой им партии «Единое национальное движение» на парламентских выборах.

Отмечу, что социологические исследования не радуют основателей молодых и антиолигархических политических сил. В фаворе у инженеров настроений избирателей – проверенные политические силы, партия власти и невнятный, но жизнерадостный на первый взгляд проект двух оппозиционных парламентариев. При этом фиксируется политическая апатия и нарастающее количество неопределившихся, что может превратить досрочные парламентские выборы, о которых мечтает ряд политиков, в аналог «русской рулетки».

Евгений Магда