Михаил Бродский: прошу Табачника быть очень осторожным в высказываниях на темы антисемитизма

Во-первых, я приветствую Яна Табачника с успешным преодолением барьера и получением депутатской неприкосновенности в украинском парламенте. Во-вторых, я хотел бы обратиться к нему с очень щепетильным вопросом. Да, действительно в обществе случаются негодяи-антисемиты, расисты и другие ксенофобы, которые делят людей по национальности, цвету кожи, вероисповеданию, а не по их порядочности, нравственности, человечности, профессионализму. Но функцию негодяев выполняют также и другие люди, которые разжигают это низкое чувство, провоцируя негодяев на всплески их грязных дел. Я вынужден констатировать, что один из них, к сожалению, это – художник, профессионал, музыкант и настоящий талант Ян Табачник.

Я горжусь тем, что в Украине есть такой профессионал. Но с нравственностью, порядочностью, человечностью и разумностью, к сожалению, господину Табачнику, наверно, тяжело. Прошу его, особенно теперь, в канун принятия присяги народного депутата, быть очень осторожным и аккуратным в своих высказываниях, в частности в том, что касается антисемитизма и разжигания междунациональной вражды.

В своем интервью Табачник опять вспоминает моего друга Николая Томенко, привязывая его к антисемитской теме. Не возвращаясь к высказываниям Табачника, я хочу сказать, что Николай – это честный, порядочный человек, для которого все люди разделяются, прежде всего, на добрых и плохих, исходя из их моральных качеств. Это присуще Томенко, как, в конечном итоге, и всем нормальным людям. Я никогда не видел в нем ничего другого. К тому же, в своем же интервью Табачник противоречит сам себе, потому что признает, что антисемитские партии в парламент не прошли.

И чтобы положить конец этой теме, я бы хотел пошутить. Известно, что «Наша Украина» во время избирательной кампании выпустила много плакатов против БЮТ, и на одном из них я видел Томенко в роли переодетого еврея. Следовательно, Николай на себе почувствовал, что такое антисемитизм.

Выборы закончились, и я убежден, что нам нужно начинать улыбаться, шутить, а не разжигать антисемитскую или какую-нибудь другую грязную тему. Уверенный, что и для страны, и для народа мы принесем больше пользы, если будем работать не на разъединение, в каких-нибудь его проявлениях, а на объединение, в котором так нуждается наше общество.