Богословская сказала “мародеры” – Акимова подхватила

Оппозиционное правительство раскритиковало антикризисные меры, предложенные правительством Юлии Тимошенко... Вчера состоялось заседание оппозиционного правительства Украины под председательством оппозиционного премьер-министра Виктора Януковича. На заседании оппозиция должна была принять антикризисные меры, альтернативные тем, которые готовились официальным правительством. Собственно, этот оппозиционный план уже был расписан, а на заседании просто хотели внести коррективы.

Оппозиционное правительство заседало во вроде бы открытом режиме, поэтому я и набилась послушать, как работает оппозиция, как согласовываются аргументы для критики оппонентов. Пресс-секретарь Виктора Федоровича любезно провел меня в зал...

Я попала на доклад министра экономики оппозиционного правительства Ирины Акимовой, задачей которой было вдребезги раскритиковать перед журналистами проект закона антикризисных мер, внесенный в ВР Кабинетом Министров. Акимова кратко доложила коллегам, что именно будет говорить журналистам, на лице оппозиционного премьер-министра читалось удовольствие. Однако некоторые депутати-“регионалы” пытались подбросить госпоже Акимовой еще какие-то критические аргументы.

Нестору Шуфричу, как всегда, захотелось резонанса. Он на своем ломаном русском потребовал от Акимовой информации о запасах золотовалютных резервов Украины и предложил спросить у членов совета Нацбанка – (дословно) “правда ли, что перед кризисом были приобретены активы за счет потраченных на них конкретных валютных средств”? “Потому что если подтвердится, что мы перед кризисом потратили живые деньги на ценные бумаги, то это тоже может иметь определенный резонанс”.

Не знаю, понимал ли сам Шуфрич, о чем спрашивал, но Акимова ответить на это ничего не смогла.

В свою очередь, Инна Богословская для усиления негатива в отношении правительства посоветовала употребить слово «мародеры» – Акимова сразу же пообещала учесть это своевременное предложение в заявлении для прессы. Это здорово порадовало Януковича.

Становилось все интереснее, но внезапно ко мне подошел пресс-секретарь Януковича и попросил покинуть заседание. Мол, депутаты начали нервничать в моем присутствии.

Плодотворное обсуждение сокрушительной критики антикризисных мер правительства вылилось в такое заявление, которое госпожа Акимова впоследствии произнесла перед прессой:

– Программа антикризисных мер правительства Юлии Тимошенко носит красивое название – законопроект по уменьшению финансовых рисков в Украине. Какую оценку этой программе можно дать? Если дать одной фразой, то эта программа носит лоббистский характер, который оправдывает намерения правительства ввести экономическую диктатуру и заниматься экономическим мародерством. Эта программа не только не снижает финансово-экономические риски, но и в отдельных случаях может способствовать их увеличению.

Назову пять основных тезисов.

Во-первых, я бы назвала эту программу программой государственного рейдерства в банковском секторе и программой государственного необоснованного вмешательства в регуляцию банковской сферы. Одной из важнейших мер во всем мире в поддержке банковского сектора является рекапитализация проблемных банков. В данной программе механизм, который преподносится как механизм рекапитализации, в сущности, основан на возможности инициации насильственной национализации банков, частичной или полной, по инициативе Кабмина. При этом нарушаются права владельцев этих банков, потому что инициатива относительно реструктуризации идет не снизу, а навязывается сверху.

Также государством осуществляется покупка акций, которые имеют право голоса, вопреки международной норме о приобретении государством акций так называемых привилегированных – без права голоса. Осуществляется прямое вмешательство через введение антикризисного менеджера в управление банка, вмешательства во всю операционную деятельность, которой банк будет заниматься.

Это абсолютно беспрецедентный механизм. Поскольку критерии проблемных банков никак не определены в законе, то этот механизм можно использовать в отношении любого банка, который переживает проблему ликвидности.

Это не только не решает задачу поддержки финансового сектора, но и может вынудить проблемные банки обратиться напрямую к государству за помощью.

Второй момент. Эта программа правительства Тимошенко носит весьма странный характер с социальной точки зрения.

Мы с вами все были свидетелями, как с начала года раскручивалась спираль социальных обещаний вместе с инфляционной спиралью. Сейчас правительство Тимошенко меняет свой курс на 180 градусов, потому эту программу я называю «программой затягивания шнурка на шее у украинского населения».

С чем это связано?.. Кабмин хочет взять на себя большое количество обязанностей: устанавливать все социальные выплаты, которые базируются, например, на повышении прожиточного минимума. Самостоятельно, без ВР, без нормального бюджетного процесса. Это значит, что Кабинет Министров сам будет решать, как жить населению. Его абсолютно не интересует нормальный законотворческий процесс и мнение ВР.

Можно манипулировать как угодно, используя при этом красивые слова.

Правительство Тимошенко отказывается от принятого обещания довести до конца этого года уровень минимальной зарплаты до минимального прожиточного уровня. Предлагается отложить это мероприятие на два года.

Мой вопрос – как это отвечает постоянным заявлениям и обещаниям госпожи Тимошенко?

Особое внимание привлекает еще одна мера – отказ от обеспечения бесплатного так называемого социального жилья для отдельных привилегированных групп.

Однако, речь идет о том, что сироты, инвалиды первой-второй группы раньше имели право получать от государства жилье бесплатно. А теперь государство будет давать только 30-процентный взнос, а 70 процентов эти люди будут вынуждены платить за счет ипотечного кредита сами. Если, соответственно, они для этого будут иметь средства.

Как по мне, они скорее останутся на улице, то есть проблема не решается, а осложняется.

Третий момент: программа Тимошенко – это программа роста налогов и грубого вмешательства Кабмина в налоговую систему. Правительство хочет увеличить рентные платежи на добычу газа. Мировая практика говорит, что в условиях экономической депрессии следует снижать фискальное давление на бизнес, но никак его не повышать.

Правительство Тимошенко считает иначе.

Предлагается широкий набор мер по повышению акцизов, в частности, на бензин, этиловый спирт, нефтепродукты.

Вполне очевидно, что повышение акцизов не будет воспринято производителями просто так, а будет перенесено на плечи потребителей. Поэтому сигнал, который дает программа населению, – ждите очередного повышения цен, в том числе и на бензин. Соответственно, предлагается повышение акцизов и регистрационных сборов для владельцев автомобилей, потому весь наш бедный и средний классы, которые имеют автомобили, тоже должны готовиться к усилению налогового давления.

Важнее всего, что Кабмин хочет взять на себя функции самостоятельно изменять налоговые ставки. В первую очередь это касается ввозной и вывозной пошлины. Это экстремальная мера допустима только тогда, когда в стране наблюдается негативное сальдо платежного баланса, которое пока в Украине отсутствует.

Эта мера крайне рисковая, потому что ставит нас на уровень нарушений международных обязательств в отношении ВТО.

Четвертый пункт – это программа государственного мародерства и экономической диктатуры Кабинета Министров.

Программа предусматривает, что в обход бюджетного процесса, если даже бюджет не принят, Кабмин имеет право, во-первых, финансировать капитальные затраты. Особенно, когда они связаны с преодолением последствий финансового кризиса. Возникает вопрос – а какие это будут затраты? Кто будет определять их целевую направленность? Какой они будут иметь характер?

Вы сами понимаете, что под эту статью можно подвести абсолютно все!

Правительство Тимошенко хочет под прикрытием красивых слов, а также используя крайне сложную ситуацию в стране, получить деньги на свою политическую кампанию.

В этом же направлении действует еще одна мера, которая связана с правом Кабмина без бюджетного процесса осуществлять внешние заимствования…

Думаю, сейчас никому не нужно рассказывать, что внешние займы очень дороги. Правительство сейчас наберет долгов, а отдавать эти долги придется будущим правительствам.

В этом пункте есть еще такой интересный момент – желание «заняться приватизацией» имущества военно-промышленного комплекса, прежде всего Вооруженных Сил. И использовать деньги таким образом, как захочется правительству.

Пятый пункт – программа правительства приведет к полному развалу сектора ЖКХ, при этом вся ответственность будет переложена с центральной власти на местную. Программа предлагает, чтобы тарифы ЖКХ устанавливала и корректировала исключительно местная власть, при этом показатели, из-за которых придется эту коррекцию проводить, будут устанавливаться наверху – это цена на газ, минимальная зарплата.

С чем столкнется местная власть? Во-первых, ей запрещается проводить любые капитальные затраты, кроме социально защищенных стадий, – то есть ремонт теплотрасс, водотрасс, местного транспорта не будет осуществляться. И замены устаревшего оборудования не будет. Алчевск может быть очень близко. Зато ответственность за повышение тарифов будут нести местные органы власти. В то же время система социальной помощи остается неизменной, как и система внебюджетных и межбюджетных отношений – никаких дотаций органы местной власти не получат.

В программе есть лишь два позитивных пункта.

Первый – это упоминание о необходимости расширения независимости Национального банка. Этот пункт прописан всего лишь в одно предложение и выглядит абсолютно неубедительно.

Второй позитивный момент – упоминание о стабилизационном фонде. Именно упоминание. Хочу напомнить, что Николай Азаров озвучил это предложение в парламенте. Я рада, что наши политические оппоненты его наконец услышали, но это предложение в антикризисном пакете не предусматривает механизма его реализации.

Ксеня Лесив