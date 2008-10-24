Систему "Рада" заблокировали фольгой и монетами

Пресс-секретарь председателя Верховной Рады Андрей ЖИГУЛИН подтверждает, что система «Рада» действительно была повреждена представителями БЮТ, но на данный момент она отремонтирована и работает в нормальном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЖИГУЛИНА, было повреждено 46 пультов для голосования системы «Рада». В частности, пресс-секретарь председателя ВР показал монеты по 5 копеек, кусочки фольги, скрепку и куски бумаги, которые были извлечены из мест для голосования работниками аппарата парламента и переданы спикеру Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Отвечая на вопрос, кто именно повредил систему «Рада», А.ЖИГУЛИН сказал: «Это сделали те, кто здесь ночевал».

В частности, были заблокированы пульты для голосования депутатов от Партии регионов и НУ-НС. Не работали пульты лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО.

Как известно, ночью в помещении ВР находились представители фракции БЮТ.