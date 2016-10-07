Глава Минобороны Эстонии заверил, что Украина всегда может рассчитывать на их поддержку
Министр обороны Республики Эстония Ханнес Ханс заверяет, что Украина всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии.
Об этом он заявил во время совместной с министром обороны Украины Степаном Полтораком пресс-конференции в Таллинне, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского оборонного ведомства.
Ханс также подчеркнул, что «мы однозначно видим Украину в составе нашей дружной семье европейских стран».
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В свою очередь Полторак отметил, что Украина высоко ценит ту поддержку и помощь, которую оказывает Эстония. Это, в частности, помощь в подготовке эстонскими инструкторами украинских военных, обмен опытом, а также реабилитация в лечебных учреждениях Эстонии раненных в АТО украинских бойцов.
«Для нас особенно важным шагом в сотрудничестве является то, что эстонская сторона всегда поддерживает нас на дипломатическом уровне. В частности, что касается санкций в отношении Российской Федерации», – сказал Полторак.