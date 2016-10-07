Глава Минобороны Эстонии заверил, что Украина всегда может рассчитывать на их поддержку

Об этом он заявил во время совместной с министром обороны Украины Степаном Полтораком пресс-конференции в Таллинне, сообщили УНИАН в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

Ханс также подчеркнул, что «мы однозначно видим Украину в составе нашей дружной семье европейских стран».

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В свою очередь Полторак отметил, что Украина высоко ценит ту поддержку и помощь, которую оказывает Эстония. Это, в частности, помощь в подготовке эстонскими инструкторами украинских военных, обмен опытом, а также реабилитация в лечебных учреждениях Эстонии раненных в АТО украинских бойцов.

«Для нас особенно важным шагом в сотрудничестве является то, что эстонская сторона всегда поддерживает нас на дипломатическом уровне. В частности, что касается санкций в отношении Российской Федерации», – сказал Полторак.