Гончаренко выступает за избирательное перекрытие границы с Россией

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

Гончаренко считает, что нужно полностью закрыть границу для некоторых групп россиян, в частности, для российских журналистов. "Нет в России журналистов, там нет свободы слова. В лучшем случае – пропагандист, в худшем – разведчик", - сказал он.

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Депутат против того, чтобы визы вводились "для бабушки, у которой здесь живет дочь с внуками" или "народного артиста России Иосифа Райхельгауза, одессита, который является сегодня гражданином России, но выступает за Украину".

По мнению Гончаренко, Украина сегодня не в состоянии организовать выдачу виз гражданам России.

"Те украинские дипломатические силы, которые есть в России, сейчас не в состоянии организовать выдачу виз гражданам Российской Федерации, абсолютно нормальным людям, которые там тоже есть. То есть мы должны в стране, которая действительно ведет войну против Украины, расширять дипломатическую сеть в России, тратить на это деньги украинских налогоплательщиков. Зачем?", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 октября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время Согласительного совета председателей фракций и комитетов предложил обсудить возможность введения визового режима с Россией и расширение санкций в отношении РФ. Спикер напомнил, что в начале 2016 года он внес в парламент проект постановления об обращении к Кабинету министров относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках граждан.

Позже в тот же день Парубий спрогнозировал, что парламент рассмотрит вопрос о введении визового режима с Россией уже на этой сессии. Фракции «Народный фронт» и ВО «Батькивщина» заявляли, что намерены поддержать инициативу о введении визового режима с Россией.