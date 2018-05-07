Как немецкий адвокат Кремля засветился в оценках Украины

В последние дни международное сообщество стало свидетелем очень резкого диалога между дипломатическими ведомствами Германии и Украины. И велся он никоим образом не в дипломатической форме. МИД нашей страны услышало от коллеги из Германии, что у Украины нет реформ и демократической конституции, а потому ей нельзя в НАТО! На это Министерство иностранных дел Украины ответило, что глубокоуважаемый немецкий дипломат прибегает к „передергиваниям и некорректной манипуляции цифрами и фактами”.

Напомним, 21 октября Государственный министр МИД Германии (эта должность отвечает еще недавно существовавшей у нас должности госсекретаря министерства) Гернот Эрлер во время видеомоста Москва – Берлин позволил себе откровенно хамские оценки України. Мол, страна, которая хочет стать членом НАТО, должна продемонстрировать „высокий стандарт реформ, демократическую конституцию и способность сделать весомый взнос в структуру безопасности Альянса”. Ничего этого, по мнению Эрлера, у Украины нет. К тому же, подавляющее большинство украинцев, 60–70% (и где почтенный госминистр взял такие цифры?) якобы относится к идее вступления в НАТО критически. А дальше риторика гера Эрлера начинает откровенно напоминать то ли Жириновского, то ли Затулина: „Очевидно, восточная часть страны опасается, что это разрушит отношения с Россией. Интеграция в Альянс в таких условиях может привести к еще большему расколу”.

В МИД Украины выразили удивление по поводу подобных заявлений немецкого чиновника. "Особенно удивляет, что эти высказывания прозвучали не во время встреч со своими украинскими партнерами, которые могли бы дать аргументированные ответы, а во время видеомоста Москва–Берлин".

Ведомство Владимира Огрызко признало правильность разве что слов о том, что в Украине, как и в любом демократическом государстве, "существуют противоположные точки зрения" по поводу вступления в НАТО.

"Это, по-видимому, единственное объективное утверждение, которое прозвучало из уст господина Эрлера. Все остальное – передергивание, некорректная манипуляция цифрами и фактами, замешанные на риторике, неприемлемой в оценках высокопоставленным должностным лицом позиции другого суверенного государства", – отмечается в заявлении украинского МИД.

Наши дипломаты напомнили, что некорректно ставить под сомнение возможность Украины сделать взнос в безопасность на евроатлантическом пространстве. Ведь Украина, в отличие от многих государств-членов Альянса, принимает участие во всех без исключения миротворческих операциях под командованием НАТО". Кроме того, украинский МИД поинтересовался, насколько совпадают позиции господина Гернота Эрлера и госпожи канцлера Ангелы Меркель, которая подписала официальный документ в Бухаресте относительно будущего членства Украины и Грузии в НАТО.

"Что касается утверждений о разделе Украины на два непримиримых политических лагеря и возможного раскола на почве евроатлинтической политики нашего государства, то посоветовали бы Эрлеру слишком не увлекаться этими мнимыми фобиями", – отмечается в комментарии.

МИД отмечает, что законодательство предусматривает вступление Украины в НАТО как приоритет внешней политики государства. "При этом, бесспорно, окончательное решение будет приниматься с учетом мнения украинского народа".

Стоит ли, однако, удивляться оценкам немецкого чиновника? Каких еще заявлений можно было ожидать от Гернота Эрлера?

Для начала немного о самом гере Эрлере. Вот что писал российский сайт inosmi.ru об этом политике в сентябре 2004 года: „Координатор немецко-русского сотрудничества по линии общественности при правительстве Германии. Председатель немецко-русской межпартийной парламентской группы. Член немецкого Координационного совета по организации „Петербуржского диалога”. Является автором вступительной статьи к книге „Куда идет Россия при Путине?” (2004) и многочисленных аналитических статей на российскую тематику...

Теперь о его позиции. Чтобы понять ее, достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на те месиджи Эрлера, которые в последние годы распространяли мировые СМИ.

Во-первых, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в 2006 году Эрлер откровенно лоббировал чрезвычайно выгодный Газпрому имени Путина–Медведева и промышленным кругам ФРГ проект североевропейского газопровода. Проект, который откровенно задевает интересы Украины, Польши и стран Балтии. И защищал достаточно позорное с точки зрения автора поведение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который занял место директора проекта. Пассаж в защиту поступка человека, который вынужден был уйти с должности под грузом обвинений в коррупции, стоит привести полностью: „Ми просто принимаем к сведению, что господин Шредер после того, как он ушел со своего официального поста, может иметь, имеет право сам решать, где ему дальше работать. Он активно занимается проблематикой североевропейского газопровода, этот газопровод должен обеспечить энергетическую безопасность Западной Европы, укрепить ее.., с точки зрения Газпрома, это проект диверсифицирует пути доставки, поэтому он способствует стабильности”.

Вот так – „укрепить энергетическую безопасность Западной Европы с точки зрения Газпрому”. Старикан Фрейд был бы счастлив, анализируя такие прекрасные оговорки.

В том же интервью Эрлер высказался в пользу участия российской стороны в европейском авиастроительном концерне EADS, который занимается военными и космическими (в том числе разведывательными) проектами. Ну, здесь без комментариев.

После парламентских выборов в Украине в июне 2006 года Эрлер почти неприкрыто агитировал за так называемую широкую коалицию, что полностью соответствовало позиции Кремля: „Партія регионов получила на выборах 32 процента голосов, следовательно, является мощнейшей. Именно поэтому привлечение в правительственную коалицию мощнейшей политической силы может стать стабилизирующим фактором. Кроме того, до сих пор существовала опасность определенного раскола страны, поскольку Партия регионов имеет свой центр в восточноукраинских регионах и представляет там в первую очередь русскоязычную часть населения. И если ее не привлечь к участию в правительстве, то это может привести к углублению политического раскола”.

А вот позиция «европейца» Эрлера, выраженная сразу после вторжения российских войск на территорию суверенной Грузии: „Грузинское руководство нарушает права граждан в Южной Осетии, заявил сегодня государственный министр МИД ФРГ Гернот Эрлер в интервью телекомпании НИР. Как отметил высокопоставленный немецкий дипломат, развязанный на Кавказе военный конфликт нарушает перемирие 1992 года, соблюдение которого контролируется иностранными войсками. Гернот Ерлер подчеркнул, что с пониманием относится к реакции Москвы на события в Южной Осетии, поскольку этот регион, хотя и формально принадлежит Грузии, экономически поддерживается Россией”.

Из всего изложенного выше нетрудно сделать простой и однозначный вывод: стоит ли удивляться антиукраинским и пророссийским заявлениям господина Гернота Эрлера? Вызывает интерес лишь одно: что вынуждает немецкого дипломата настолько активно выступать адвокатом Кремля – искренне исповедуемые идеологические стереотипы, замешанные на незнании Украины и ее реалий, или куда как более прагматичный интерес? Скажем, дивиденды, которые можно получать вместе с бывшим шефом Шредером от „укрепления энергетической безопасности Западной Европы с точки зрения Газпрома”...

Николай Писарчук