Россияне считают, что военное решение на Донбассе все-таки возможно - Расмуссен
12:36, 06 октября 2016Политика
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Долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Донбассе требует политических договоренностей.
Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен / REUTERS
Об этом заявил экс-генсек НАТО, ныне советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен в интервью "Новому времени".
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"Проблема в том, что россияне считают, будто военное решение все-таки возможно. Владимир Путин угрожает и однозначно дает понять, что хочет держать Украину на поводке. Ему нужна экономически и политически слабая Украина, а замороженный конфликт на Донбассе - способ этого достичь", - заявил Расмуссен.
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