Янукович согласен оставить ЧФ России в Крыму, если больше заплатят

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодняшние условия аренды украинских баз Черноморским флотом Российской федерации могут быть изменены в сторону увеличения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя по просьбе журналистов сегодняшние высказывания главы МИДа Российской Федерации Сергея ЛАВРОВА относительно судьбы Черноморского флота после 2017 года.

«Я могу сказать, что условия аренды Черноморского флота, те, которые сейчас есть, нужно значительно менять в сторону увеличения. Этих цен (суммы, которую ЧФ РФ платит за аренду украинских баз – УНИАН) уже нет, они ушли в прошлое», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также подчеркнул, что такие изменения будут экономически выгодны для Украины. «Мы эти базы никогда эксплуатировать не будем, они нам практически не нужны», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что все вопросы, касающиеся Черноморского флота, должны решаться за столом переговоров, а решения должны приниматься такие, которые были бы выгодны как Украине, так и Российской Федерации.

Как сообщил сегодня собственный корреспондент УНИАН в Москве, Россия предложит украинской стороне обсудить возможность продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на базе в Севастополе после 2017 года. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил в Москве на пресс-конференции.