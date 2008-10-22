БЮТ призывает Януковича не нагнетать ситуацию

Блок Юлии Тимошенко призывает лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА не нагнетать ситуацию в стране.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы БЮТ, переданном УНИАН.

“Нельзя строить политику на подчеркнутом неприятии своих политических оппонентов, на провокации настроений, которые склоняют народ к мысли, что причина всех существующих проблем – в беспомощности действующей власти. Что вот, мол, изменим власть – и все проблемы исчезнут сами: цены снизятся, а зарплаты и пенсии вырастут”, - отмечают в БЮТ.

В документе говорится, что именно эту цитату из авторской статьи В.ЯНУКОВИЧА “Инфляция как вызов украинским политикам”, опубликованной в газете “Факты” 15 ноября 2007 года, БЮТ считает лучшим ответом на сегодняшнее заявление В.ЯНУКОВИЧА с требованием отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО.

”Трудно не согласиться со словами В.ЯНУКОВИЧА образца 2007 года, что “критика власти, не должна строиться на политической конъюнктуре”. Вместо этого, опять же его словами приходится констатировать, что “вместо того, чтобы думать над тем, как совместными усилиями противостоять кризису, кое-кто из политиков использует эту проблему для борьбы против своих политических соперников”, - отмечают в БЮТ.

”По-видимому, непреодолимое и в то же время безосновательное желание лидера Партии регионов как можно скорее вернуться к власти сыграло с ним злую шутку, приведя к странным метаморфозам в сознании дважды экс-премьера. Как иначе объяснить неадекватность нынешней позиции В.ЯНУКОВИЧА его собственному высказыванию о том, что “ответственность в политике означает, в первую очередь, ответственность перед народом за то, что ты сделал для объединения усилий перед лицом серьезной угрозы, а не для получения власти любой ценой”, - отмечается в заявлении БЮТ.

”Еще осенью прошлого года В.ЯНУКОВИЧ понимал и то, что никакая власть “не сможет самостоятельно справиться с вызовами, порожденными сложной ситуацией в мировой экономике”. Но, судя по тому, что его политическая сила последовательно игнорирует любые предложения действующего правительства об объединении усилий для совместной борьбы с мировым финансовым кризисом, сегодня по неизвестным причинам это понимание вдруг куда-то делось. Что же произошло?”, - спрашивают в БЮТ.

В то же время в заявлении напоминается, что в ноябре 2007 года В.ЯНУКОВИЧ писал: “Посмотрим на страны Европейского Союза, на Россию. Несмотря на то, что там также имеет место политическая борьба, она никогда не переходит границу, за которой политическое соперничество может негативно повлиять на экономическую безопасность”. Пресс-служба БЮТ интересуется, что изменилось с тех пор, кроме того, что ситуация в мировой экономике год назад была “просто радужной и идиллической по сравнению с тем штормом, который в настоящее время разрушает мощнейшие экономические структуры мира и непрестанно движется к украинским границам”. “А здесь Президент и лидер оппозиции, словно малолетние дети, играются в досрочные выборы, вместо того, чтобы защитить страну от внешних вызовов”, - считают в БЮТ.

”В связи с этим пресс-служба БЮТ вынуждена обратиться к господину ЯНУКОВИЧУ с его собственным предложением годичной давности не нагнетать ситуацию, а консолидировать усилия исполнительной вертикали, Верховной Рады, Президента и правительства с целью преодоления угроз и вызовов, которые стоят перед Украиной”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ заявил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО нужно немедленно отстранить от власти. Он считает, нынешний Кабмин работал неэффективно, поэтому в Украине возник финансовый кризис и наблюдается высокий уровень инфляции.