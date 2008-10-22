ЕС не хочет заморачиваться упрощенным визовым режимом с Украиной

Европейский Союз отказывается проводить заседание Совместного комитета экспертов по поводу имплементации Соглашения об упрощении визового режима с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«ЕС отклоняет все наши призывы провести заседание комитета, ссылаясь на бюрократические и административные проблемы», - сказал он.

Заместитель министра отметил, что на сегодня остается очень много проблем в вопросе имплементации этого соглашения европейской стороной, которая фактически продолжает дискриминацию украинских граждан.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, в соответствии с соглашением, каждый седьмой украинец может получить долгосрочную многократную визу, однако на практике довольно часто посольства стран-членов ЕС выдают многократные визы сроком на месяц, а иногда и на 15 дней.

«Тяжело себе представить, что человек сможет несколько раз въехать в ЕС на протяжении двух недель», - сказал он.

По словам заместителя министра, 70% виз выдают украинским гражданам максимальным сроком на 3 месяца. Таким образом, хотя стоимость виз ограничена 35 евро, однако те, кому приходится часто путешествовать в ЕС, должны платить намного больше визовых сборов на протяжении года, каждый раз открывая новые визы.

К.ЕЛИСЕЕВ также отметил, что, по данным Государственной пограничной службы Украины, только за первое полугодие в этом году количество украинских граждан, которые выезжали в ЕС, уменьшилось в 2,5 раза, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

«Это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил правительству подготовить предложения по обеспечению принципа взаимности в регулировании режима взаимных поездок граждан Украины и государств-членов ЕС.

Заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, комментируя этот Указ Президента, констатировал, что сегодня не работает базовый принцип международного права – взаимность – в регулировании визового режима между Украиной и ЕС. Он привел статистические данные, в соответствии с которыми въезд на территорию Украины граждан стран ЕС в два раза увеличился, в то время как количество украинцев, выезжающих за границу, уменьшается.

По словам заместителя главы Секретариата Президента, вызывает тревогу также то, как оформляются визы для украинцев в некоторых посольствах стран ЕС.

10 сентября К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что Украина предложила ЕС в середине октября провести очередное заседание Совместного комитета по вопросам имплементации соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом.

Справка УНИАН. Украина и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии 18 июня 2007 года. Соглашения вступили в силу 1 января 2008 года. В соответствии с соглашением об упрощении визового режима, максимальная стоимость виз для граждан Украины должна составлять 35 евро. Кроме того, много категорий граждан получили право на бесплатные визы, а также на получение многократных долгосрочных виз. В соответствии с соглашением, проблемы ее имплементации должны обсуждаться на заседании Совместного комитета экспертов Украины и ЕС.