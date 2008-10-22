Россия готовит предложения по базированию ЧФ в Украине после 2017 г.

Россия предложит украинской стороне обсудить возможность продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на базе в Севастополе после 2017 года.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявил сегодня в Москве на пресс-конференции.

По словам С.ЛАВРОВА, руководство России, в лице Президента и главы правительства, неоднократно подчеркивало последовательный характер позиции – уважение «суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное следование всем имеющимся между государствами договоренностям, во всей их совокупности, добросовестное выполнение всех зафиксированных в этих договоренностях принципов и направлений сотрудничества».

«Это в полной мере относится и к соглашениям по Черноморскому флоту РФ на территории Украины. Мы строго руководствуемся этими соглашениями, в том числе содержащими положения продления сроков пребывания флота и после 2017 года. В соответствующий момент мы будем готовы предложить украинской стороне обсудить условия такого дальнейшего пребывания. Разумеется, обсуждение этих вопросов предстоит на более позднем этапе, ближе к 2017 году и с тем правительством Украины, которое на тот момент будет работать», - заявил министр.

На данном же этапе самым главным является выполнение существующих соглашений, считает С.ЛАВРОВ.

«Мы выступаем за то, чтобы украинско-российская подкомиссия по флоту сконцентрировалась на четком выполнении тех положений соглашения, которые касаются обеспечения нормального функционирования и жизнедеятельности ЧФ РФ на территории Украины», - подчеркнул министр иностранных дел России.