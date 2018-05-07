Восстановленная Верховная Рада показала фигуру из трех пальцев

Вчера своим указом Президент возобновил работу Верховной Рады. Возобновил, чтобы дать депутатам возможность проголосовать изменения к бюджету-2008.

Что в проекте изменений? Первое: там вводится строка, которая бы позволила финансировать выборы. И этим же законопроектом предусмотрено создание и наполнение Стабилизационного фонда, средства которого будут использоваться правительством по согласованию с СНБО. Стабфонд создается ради поддержки предприятий и финансовых учреждений в случае возникновения у них финансовых проблем в условиях мирового финансового кризиса Кроме того, в законопроекте предусмотрено увеличить Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 50 тыс. до 150 тыс. грн.

Однако всего 201 голос поступил за внесение этого законопроекта в повестку дня - и это были депутаты от “Нашей Украины”, Партии регионов и Блока Литвина. (Интересный был момент: спикер Арсений Яценюк стал с трибуны возмущаться, что БЮТ и КПУ не хотят поддержать законопроект, в котором нет ни строчки о выборах, но есть механизмы защиты от кризиса. Арсений Петрович то ли слукавил, то ли не успел прочитать приложение номер 2 к этому закону, где четко было расписано, сколько денег идет “на аппарат ЦИК, первичное формирование и уточнение государственного реестра, руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов - всего 497 миллионов гривен. Ну, ничего, с кем не бывает...). БЮТ в интерпретации Яценюка не поверил, там умеют читать приложения. БЮТовка Наталия Королевская через несколько минут принялась голосить на пресс-пункте, где обычно дают брифинги: ой-ой, откуда у этой бедной страны полмиллиарда гривен на выборы?!

С БЮТ ситуация ясна – они не хотят ни вносить проект в повестку дня, ни голосовать за него. Мотивируют это, во-первых, тем, что у них есть правительственный план антикризисных мер, во-вторых, тем, что они не считают нужным создавать фонд, деньги из которого пойдут в “карманы олигархов” и, разумеется, они не хотят давать возможность проводить выборы. Еще есть особая мотивация Компартии (ныне тесно льнущей к БЮТ). “Эти политики хотят провести выборы сейчас, потому что через два месяца никто не проголосует за увольняющих людей владельцев предприятий”, - заверяет нас Петр Симоненко. (Ой, пообещал что-то премьер жертводателю - энгельсу украинских коммунистов, ой пообещал). Но Компартия, которая еще вчера готовилась к выборам, с делегированной ей сейчас ролью противника кампании справляется, она исторически паразитирует на классовой ненависти. Одним словом, воспользовавшись тем, что для результативного голосования не хватило 25 голосов, БЮТ быстренько заблокировал трибуну. Им не привыкать. А их спикеры в кулуарах стали рассказывать истории о том, что следует отменить выборы, принять правительственный пакет антикризисных мер, а законы, предлагаемые Нашей Украиной и поддержанные Партией Регионов вообще нельзя принимать.

Хорошо ли просчитаны предлагаемые изменения в Бюджет, достаточно ли эффективно для краткосрочных мер создание стабилизационного фонда? Член Партии Регионов Ирина Акимова считает, что так: “Практика стабилизационных фондов широко используется за рубежом. И мы пытаемся использовать и у нас. Они могут использоваться на частичный выкуп активов проблемных системных банков. Системные банки - это финансовые учреждения, без которых не будет работать ни реальный сектор экономики, ни финансовый сектор. Эти деньги государством даются под пакеты акций, оно устанавливает свой менеджмент и резко ограничивает или запрещает выплаты дивидендов другим владельцам акций. Страдает тот, кто руководил учреждением, а не вкладчик...”

Несмотря ни на что, принять изменения в бюджет не удалось. Арсений Петрович ушел из сессионного зала со словами: “Опозорились. Верховная Рада вместо того, чтобы обеспечить увеличение суммы гарантирования вкладов, показали людям фигуру из трех пальцев”. И действительно опозорились. Только неизвестно кто: БЮТ или “Наша Украина”.

Как так вышло, что не хватило двадцати пяти голосов даже, чтобы внести законопроект в повестку дня? Причем не хватило именно из фракции “Нашей Украины”? Партия Регионов и Блок Литвина проголосовали за изменения в бюджет. По словам членов “Нашей Украины”, половина их фракции просто не сориентировалась и не проголосовала вовремя, говорят, не успели и все такое. Если и так, разве не позор?

И блокирование трибуны, и противодействие этому стали необходимыми элементами боевого искусства в проведении парламентских решений. Никакая договоренность и лучшие тактические решения ничего не стоят, если вы не умеете их провести в парламенте. Когда нужно было, то члены фракции СДПУ(о) - олимпийские чемпионы и олигархи - бриллиантовые запонки теряли в борьбе возле парламентского президиума, проводя решение Кучмы. А теперь есть люди, способные провести решение Президента, которого считают своим? Не вижу. Партия регионов оказала свою поддержку решению Президента не только в виде голосов в поддержку. Николай Азаров и Ирина Акимова провели брифинг, в котором проанализировали план антикризисных действий, предложенных правительством. Как они его достали – не сказали. Ведь план Тимошенко официально еще не был представлен. Но если верить экономистам регионалов, Юлия Владимировна предлагает “экономическую диктатуру”.

Николай Азаров, в частности, зачитал пункт якобы программы антикризисных действий правительства, предусматривающий “возможность внесудебного обращения о взыскании заложенного имущества по требованию Кабинета министров”. “Это фактическое право отнимать у людей их имущество, - считает Николай Азаров. - В их плане также предусмотрена возможность повысить налог на транспортные средства в пять-десять раз. Это – нормально? Она рентную плату за добычу природного газа хочет вдвое поднять, это для чего? У нас, что с газом проблем нет?”…

На наши сомнения, действительно ли это программа Тимошенко, Николай Азаров предложил обратиться к самой Юлии Владимировне, а если она откажется, то он готов предоставить документ журналистам.

И хотя у Партии регионов вдоволь экономических обоснований смены правительства, но вряд ли это поможет там, где нужны натиск и скорость.

Маша Мищенко