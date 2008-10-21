Европу беспокоит «неуправляемость» Украины - госминистр МИД Германии

Европа обеспокоена «неуправляемостью» в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал государственный министр Федерального министерства иностранных дел ФРГ Гернот ЭРЛЕР во время видеомоста Москва-Берлин «Кавказcкий конфликт. Что дальше? Геополитические последствия».

«… Мы опять имеем дело с практически неуправляемостью Украины, где третий раз за два года возникает вопрос новых выборов», - сказал Г.ЭРЛЕР.

По его словам, это также влияет на эффективность работы правительства. Кроме этого, он подчеркнул, что в настоящий момент в Украине возникли непримиримые политические лагеря.

«Они (политические силы) делают все для того, что мир смотрит с большой озабоченностью на развитие событий на Украине», - сказал госминистр.

«Что нам дадут различные фантазии о различных союзах и политике безопасности (с участием Украины), когда еще необходимо ответить на вопрос о безопасности внутри Украины, когда в настоящий момент в стране просто катастрофическая проводимая внутренняя политика», - подчеркнул он.

«Мы весьма озабочены и желаем Украине как можно скорее стать на путь стабилизации и достичь хотя бы в минимальной степени сотрудничества и взаимодействия, и нахождения минимальных терминов правительства при власти», - добавил Г.ЭРЛЕР.