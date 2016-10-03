Задержание журналиста Сущенко в России выглядит как провокация - глава МИД Литвы

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в Брюсселе во время конференции, посвященной «Восточному партнерству».

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"Пока что у нас нет достаточной информации, чтобы сделать окончательные выводы, но это выглядит как провокация. Но нам нужно больше информации, чтобы наша позиция была более четкой", - сказал Линкявичюс.

При этом глава литовского МИД добавил, что дела с задержанием журналистов отслеживаются "очень тщательно".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала в Москве корреспондента агентства "Укринформ", объявив его сотрудником украинской разведки, который «целенаправленно собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации».