БЮТ и КПУ отказались рассматривать законопроект об изменениях в бюджет

Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, "за" проголосовал 201 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как отметил Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, в законопроекте предусмотрено наполнение стабилизационного фонда, средства которого будут использоваться правительством по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны. Он должен быть образован за счет поступлений от приватизации.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено увеличить Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 50 тыс. до 150 тыс. грн.

После того, как не было поддержано внесение изменений в бюджет, А.ЯЦЕНЮК обратил внимание, что фракции БЮТ и КПУ не поддерживают законопроект, в котором предусматриваются меры для стабилизации ситуации в экономике и защиты граждан и вообще речь идет о финансировании выборов в парламент.