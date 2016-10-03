Сегодня в Страсбурге украинские министры представят Совету Европы результаты реформ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, целью мероприятия является презентация достижений Украины в реализации реформ, которые Совет Европы поддерживает в рамках своего Плана действий на период 2015-2017 годов, что является крупнейшим в истории организации пакетом экспертной и технической помощи государству-члену.

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Отмечается, что План действий охватывает такие реформы как создание и укрепление антикоррупционных механизмов, судебную реформу, реализацию национальной стратегии по защите прав человека, реформы полиции и пенитенциарной системы и создание общественного телевидения. Во время заседаний будут обсуждены как уже имеющиеся результаты реформ, так и дальнейшие приоритеты взаимодействия Украины с Советом Европы в этих сферах.

В состав украинской делегации входят глава МИД Павел Климкин, министр юстиции Павел Петренко, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков и другие высокие должностные лица и представители украинских общественных организаций, которые принимают участие в реализации Плана действий.

В рамках визита Климкин проведет встречу с Комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом.