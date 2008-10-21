Яценюк предлагает антикризисные законы принимать пакетом

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым законопроекты, касающиеся стабилизации экономики и защиты ее от влияния мирового финансового кризиса, а также законопроекты, касающиеся выборов, принимать пакетом на заседании ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил вчера после заседания СНБО.

Он заявил, что в ходе политических консультаций в парламенте 21 октября предложит именно такой вариант рассмотрения документов.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что в этот пакет должны будут войти блок антикризисных мер и план мероприятий по стимулированию развития экономики, который, по его словам, от правительства еще не поступил. Также в пакет войдет законопроект об увеличении фонда гарантирования вкладов физических лиц. При чем А.ЯЦЕНЮК отметил, что считает необходимым увеличить размер гарантированного для возмещения вклада с 50 не до 100 тыс. грн., как заявлял Президент, а до 150 тыс. грн. Кроме того, по словам А.ЯЦЕНЮКА, в пакет также войдет законопроект о создании стабилизационного фонда и об изменениях в бюджет 2008 года, касающихся урегулирования социальных расходов.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК считает целесообразным, чтоб в пакете со всеми этими документами был принят «избирательный пакет законов», в том числе и о финансировании досрочных парламентских выборов.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что, поскольку законопроекты являются достаточно сложными, то для их принятия понадобится не один, а два или три дня. Кроме того, он подчеркнул, что найти консенсус в ВР будет довольно сложно.

«Если мы возобновляем работу парламента для того, чтобы создать агитационную площадку на короткий период для определенных политических сил, то меня такая работа парламента не устраивает. Или мы объединяем все в один пакет и голосуем, или снова будем продолжать процедуру бессмысленного блокирования… Речь должна идти об одном – сгруппировались, приняли пакет экономических законов, приняли пакет политических законов и дальше пошли решать кризис», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.